TrendForce：蘋果Vision Pro今年出貨量有機會逾50萬台

蘋果 (AAPL-US)Apple Vision Pro 預購在即，TrendForce 表示，Vision Pro 是 Apple 擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品躋身 VR/AR 市場成為技術創新的先驅。若首購熱烈，預估 2024 年 Vision Pro 出貨量有機會達 50-60 萬台。

TrendForce 表示，Vision Pro 發表後使空間運算 (Spatial Computing) 備受矚目，允許用戶以自然直觀的方式與虛擬物件互動，一定程度上也為產業提供新意。

同時 Sony 於 CES 2024 宣布開發的 XR 頭戴設備主打空間內容創作的直觀操作與互動，也帶有空間運算的概念，且 CES 2024 可見 Qualcomm、HTC、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示 VR、AR 相關產品，應是預期 Vision Pro 有望帶起 VR/AR 產業熱度。

TrendForce 認為，Vision Pro 面臨的主要挑戰在於續航不夠、應用不足以及價格不斐，不過依目前來看部分瓶頸有望解套。續航方面， Vision Pro 雖需外接電源或使用行動電源，但其並非主攻遊戲，且使用者無須大幅移動，因此外接電源並非難事，行動電源兩小時的續航力與目前主流 VR 設備相當。

應用方面，Vision Pro 發表後，Apple 便推出開發者工具、兼容性評估平台等，不僅現有應用程式可無縫轉移，Apple 開發者在創建新服務也幾乎無門檻，加上目前有 UEVR 工具可將一般遊戲轉為 VR 所用，Apple 品牌效應強大，故應有更多機會可衍生出多元的應用。

價格方面，3499 美元乍看雖高，在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下，3499 美元的售價應仍會引起市場搶購。此外，若後續真的如市場盛傳 Apple 將推平價版，則高價的 Vision Pro 反而能凸顯價差，刺激平價版的購買意願。

TrendForce 表示，由於 Vision Pro 是一款混合現實空間計算裝置，為了強化沉浸式體驗，顯示屏幕需要更高的解析度與刷新率，確保用戶在螢幕上不會感受到顆粒感。有別於目前市面上頭戴式產品顯示屏幕，普遍使用 1500~2000PPI 的 LCD，Apple Vision Pro 改採解析度更高的 Micro OLED。

TrendForce 進一步指出，目前 Micro OLED 技術方向，一是以白光 OLED 加彩色濾光片 (WOLED) 方式製作，由於不受蒸鍍像素光罩 (FMM) 的限制，在 2018 年 Sony 發表的像素解析度即突破 4000PPI，但以上方加彩色濾光片的方式，卻會導致整體亮度損失較大。

另一技術方向為直接蒸鍍 RGB 像素，可有效提升亮度，但受限於 FMM 的開發，在解析度的競爭上一直落後 WOLED，三星收購的 eMagin 利用 SiN shadow mask(SNM) 的方式將解析度提升至 2645 PPI。FMM 開發商 APS 則運用 Laser Patterning 技術，預計在 2024 年完成 4000 PPI 的 FMM 開發。

TrendForce 提到，Vision Pro 所採用的 Micro OLED 顯示器，現階段是以台積電 CMOS 背板，搭配日本大廠 Sony 進行蒸鍍製程的組合獨家供應。

TrendForce 表示，Micro OLED 目前生產良率仍僅約五成，除了導致兩片 Micro LED 兩片面板的售價高達 700 美元，也限縮今年 Sony 實際能供貨的面板數量，預估約 100 萬片，顯示出 Micro OLED 無疑是目前影響 Vision Pro 在壓縮成本效率，以及擴大出貨規模中最具決定性的關鍵零組件。

因此，增加 Micro OLED 供應商也自然成為 Apple 供應鏈管理的當務之急。除了 Sony，據了解 Apple 也積極的評估並拉攏中國 Micro OLED 大廠視涯（SeeYA），預計最快 2024 年第三季視涯就有機會以第二供應商的姿態加入供應行列。