〈房產〉去年11月全台預售屋揭露量1.05萬戶創新制上路後新高

統計最新全台預售揭露狀況，2023 年 11 月預售揭露量達 1.05 萬件，爲連續兩個月都站上萬件的水準，且 11 月預售揭露量寫下預售禁止換約新制以來單月新高，且較 2022 年同期大增 1 倍，顯示即使政策打擊預售換約的投資需求，但自用需求穩健，全台預售市場交易狀況穩定。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研專案經理曾敬德表示，平均地權條例修法在 2023 年 7 月上路後，預售案市場結構產生改變，出現想要換約投資行為的退場，預售市場也轉為自用的剛性需求當道，所幸房市自用買氣仍相對穩健，觀察平均地權條例上路過後，預售揭露量又緩步逐月回升，11 月仍繳出單月逾 1 萬件、年增一倍的表現。

去年 11 月全台房市揭露約 1.05 萬件，連續兩個月都站在萬件以上，反映預售市場需求穩定，10 月房市以台中表現最好，單月成交 2206 件，不過 11 月則是由桃園居冠，成交 2653 件，其次則是新北市的 2122 件，台中市的 1978 件，高雄市則是 978 件，連續 3 個月都成交超過 900 件，由於高雄有預售案熱銷，預料未來可能會回升到 1000 件以上。

曾敬德指出，部分購屋還是偏好預售，新房子有管理、規劃設計新穎又沒有使用過，加上前期的付款較為輕鬆，不用一次拿出 2 成的自備款，因此只要產品坪數、總價、付款方式都針對自用客特別設計過的個案，在現在仍是可以繳出不錯的銷售成績。