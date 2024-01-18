今天台積電法說會7大重點一次看，再告訴你9檔相關概念股！

一、盤勢焦點 – 大盤破季線，盤勢怎看？

台股收盤下跌 1.07% 收在 17161，櫃買收盤下跌 1.55% 收在 228.57，大盤本波首次跌破上升季線，盤面出現下殺出量的拉回格局。

美股四大指數僅費城半導體上漲，其中 NVDA 、AMD、 MSFT 等本波 AI 指標股同步創高，但台股這兩日表現特別弱勢，中東戰況擴大讓市場擔憂地緣政治風險加劇。

台幣貶值至 31.5 創一個月新低，熱錢持續回流美元。

今天是 1 月分台指期結算，明天將是台積電的 Q4 法說會，明天的法說會展望將成 Q1 行情風向球。

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二、台積電法說會重點 – 台積電法說會概念股

台股雖然破了季線，但接下來大盤怎麼走還是要看護國神山 - 台積電的表現，台積電目前走勢呈現橫盤整理，並沒有像 NVDA 等 AI 龍頭股一樣出現不斷創高的多頭走勢。

市場關注明日台積電法說會的展望，明天也是近四年來首度舉辦的實體法說會，加上劉德音董事長將在今年股東會退休，外資和小股民們紛紛好奇營運方向是否會有大幅的變動？整理法說會 7 大重點如下：

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