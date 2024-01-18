蘋果：不含血氧功能的Apple Watch Series 9和Ultra 2周四上架

在聯邦上訴法院駁回蘋果 (AAPL-US) 對於暫緩禁售令的動議後，蘋果周三 (17 日) 稍晚宣布，將移除最新款 Apple Watch 中的血氧偵測功能，此舉將允許該公司繼續在美國進口和銷售這些設備。

蘋果於聲明表示，改良過後的 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 將於周四 (18 日) 上架。這兩款智慧手表均為今年 9 月才推出的最新款式。

蘋果表示，當用戶點擊改良版手表上的血氧偵測圖示時，將會顯示警報，並引導用戶查看蘋果官網上的解釋。

蘋果和醫療科技公司 Masimo(MASI-US) 的專利侵權官司纏訟數月，美國國際貿易委員會 (ITC) 在去年 10 月裁定，蘋果 Apple Watch 的血氧偵測功能侵害了 Masimo 的專利。涉及侵權疑慮的 Apple Watch，去年 12 月曾一度被下令在美國禁售，並在蘋果提出上訴後獲准重新上市。

然而，聯邦巡迴上訴法院周三稍早撤銷了蘋果提出暫緩禁售令的動議。目前法院尚未推翻 ITC 的裁決，此案仍在上訴中。

蘋果發言人向 CNBC 表示：「上訴期間，蘋果將遵守裁決，同時確保用戶使用 Apple Watch 時受到的干擾有限，這些行動包含在美國推出不含血氧功能的 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。這對之前購買含血氧功能 Apple Watch 的用戶沒有影響。」

蘋果表示，希望上訴法院最終能推翻 ITC 的裁決，允許未經改良的 Apple Watch 重新上架，但這可能需要至少一年的時間。