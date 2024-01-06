WSJ：Netflix考慮策略轉型 從遊戲領域獲利

串流媒體巨擘 Netflix 正謀劃進一步推動其業務多元化，從遊戲業務中賺取新利潤。根據華爾街日報 (WSJ) 周五 (6 日) 援引知情人士消息報導，Netflix 高層最近幾個月一直在討論如何從遊戲中創收入。

知情人士說，Netflix 管理層已討論過的一些想法包括內部購買、對正在開發的遊戲收費，或者針對購買低價廣告訂閱方案的用戶提供含廣告遊戲等。

倘若這些措施能夠落地，意味著 Netflix 遊戲業務有了重大轉向。該公司此前一直強調不會在遊戲中加入內部購買或植入廣告。

不過需要注意的是，Netflix 一貫會就企業戰略進行公開討論，但這並不意味著遊戲貨幣化的決策將會落地。

其實 Netflix 早在幾年前就已經開始涉足遊戲業務，不過旗下遊戲主要是一些熱門劇作延生的小遊戲，主要是作為劇作的補充，承擔吸引粉絲、維持熱度的功能，且這些遊戲均可免費遊玩。

目前來看，Netflix 遊戲的使用者規模還很小。據 Apptopia 統計，截至去年 10 月份，每天玩 Netflix 遊戲的用戶不到其總用戶數的 1%。另據 Sensor Tower 的資料，去年 Netflix 遊戲的全球下載量為 8,120 萬次，比 2022 年的 2,870 萬次成長近 3 倍，但遠遠不及大型遊戲公司數億次的下載量。

過去幾年裡，Netflix 收購了一些小型遊戲工作室，並開始製作更多專注於自家節目和電影的遊戲。其最受歡迎的原創遊戲「Too Hot to Handle：Love is A Game」於 2022 年 12 月推出，目前已被下載約 700 萬次。

據分析師估計，Netflix 已花費約 10 億美元購買遊戲工作室並建立業務，相比之下，該公司每年在節目和電影上的花費約為 170 億美元。

不過，根據招聘資訊顯示，Netflix 正積極招募遊戲高層，其中一個職位的職責是監督 Netflix 首款「3A 大作」開發。按照慣例，此類遊戲的製作成本通常高達數億美元。

去年 4 月，Netflix 聯席執行長 Greg Peters 曾在財報電話會上表示，希望能給 Netflix 遊戲的玩家們創造純粹的遊玩體驗。他指出，Netflix 遊戲設計團隊僅從玩家享受的角度出發製作遊戲，設計師無需考慮遊戲的貨幣化，無論是廣告還是內部購買。

有其他媒體指出，通膨之年，美國人生活成本高漲，串流媒體服務已經越來越難留住客戶。許多公司面臨降本增效的巨大壓力，同時也在盡可能嘗試壓低服務價格、提高性價比，爭取在市場上存活下來。

儘管 Netflix 的經營狀況和競爭對手相比還算良好，但也面臨著提升盈利的巨大壓力。例如，奈飛此前曾因擔心消費者體驗，而不願意打擊密碼共用和推出含廣告訂閱方案，但後來又因為業績壓力而逆轉了態度。所以，如果在串流媒體競爭加劇的背景下，Netflix 的遊戲戰略也發生轉變，並不讓人意外。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周五盤中股價下跌 0.06%，每股暫報 474.40 美元。