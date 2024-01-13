打擊寄生戶、廣告版策略成功 能提振Netflix營收 股價可望上漲22%

奧本海默 (Oppenheimer) 分析師表示，Netflix (NFLX-US) 已實施的措施應可繼續推動其營收和用戶成長。

Jason Helfstein 將 Netflix 目標價自 475 美元上調至 600 美元，意味該股周五收盤價 492.16 美元約有 22% 上漲空間。根據 FactSet，600 美元是華爾街的最高目標價，Pivotal 研究集團也將 Netflix 股票的目標價定為 600 美元。

Netflix 過去 12 個月漲幅約 49%

Helfstein 研究報告指出，Netflix 各種舉措如帳密共享規則、廣告和優化訂閱戶計畫將推動訂閱人數增長，以及每成員平均營收 (ARM)，因此可帶來更高的營收。Helfstein 給予 Netflix 股票「跑贏大盤」的評級。

Netflix 近期變更規則，用戶現在必須居住同一處才能共享同一帳戶，或者加購使用者。此外，該公司也上調訂閱方案價格，且同步推出內含廣告但較低價的訂閱方案。

廣告總裁 Amy Reinhard 周三在綜藝娛樂峰會上表示，Netflix 廣告版訂閱方案全球每月活躍用戶超過 2300 萬人，較去年 10 月宣布的 1500 萬訂閱人數躍升。

跡象顯示，打擊帳密共享並導入較低價的廣告版訂閱方案的策略正確且成效卓然。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 報告指出：「有鑑於我們 10 年來的調查，對價格越來越敏感的 Netflix 訂閱戶因漲價而取消訂閱，也讓不曾訂閱 Netflix 的消費者卻步，因此較低價位的訂閱方案顯然是一大商機，並擴大 Netflix 整體潛在市場 (TAM)。」他給予 Netflix 股票「跑贏大盤」評級，目標價 500 美元。