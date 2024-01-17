備受華爾街青睞 投資人近3年從未如此看好小型股

過去兩個月，小型股備受華爾街青睞。根據美國銀行對基金經理人的最新調查，投資人近三年來從未像現在這樣看好小型股。

美銀於 1 月 5 日至 11 日進行的調查顯示，專業投資人預計未來 12 個月大型股的表現將遜於小型股，這是 2021 年 6 月來首見。

華爾街策略師認為，隨著未來一年利率下降的前景日益明朗，這類股票的吸引力越來越大。投資人通常透過羅素 2000 指數來追蹤這類股票。許多人認為，與歷史標準相比，小型股指數被低估，同時也指出，該指數並沒有像大型科技股那樣完全加入市場反彈行情。

Fundstrat 研究主管李湯姆 (Tom Lee) 去年底指出，他認為大型科技股在 2024 年仍將保持良好動能，但不會跑贏小型股，「我認為小型股明年可以輕鬆上漲 50%。」「金融股可能上漲 30%，但沒有多少人持有金融股，也沒有人真正做多小型股。」

但自他發表看法後，市場已經出現變化。小型股在預期軟著陸推動的反彈中。由於通膨下降速度快於預期，投資人已經消化了 2024 年降息約 6 次的預期。

根據 Bespoke Investment Group 的數據，從 10 月底到 12 月中旬，羅素 2000 指數僅用了 48 天就從 52 周低點升至 52 周新高，這是該指數有史以來最快的轉變。

如今，隨著該指數自去年 10 月低點上漲逾 16%，投資人面臨的關鍵問題是，該指數是否已經消化了未來利率下滑的利多，從而限制了購買小型股的上行空間。

高盛並不這麼認為。以柯斯汀 (David Kostin) 為首的高盛股票策略團隊在給客戶的報告中寫道：「目前的低估值加上健康的經濟前景，意味著羅素 2000 指數未來 12 個月的回報率應該在 15% 左右。」

唯一的變數可能是：如果「投資人對經濟成長的預期惡化」。

RBC Capital Markets 策略師卡爾瓦西納 (Lori Calvasina) 幾個月來也一直在推薦小型股。

她對小型股能跑贏大型股的理由大部分仍未改變，也就是：小型股在之前的降息時期表現優異，而且它們對利率上升的反應並不像人們擔心的那麼糟糕。

但她預測的一個關鍵部分，即小型股被超賣，在最近的市場反彈中出現了逆轉。這讓卡爾瓦西納擔心小型股變得過度受追捧。

她在本月初的報告中寫道：「去年 12 月，包括許多不專注於小型股的投資人在內，每個人都想談論小型股，並對它們持建設性態度。」「不記得上一次發生這種情況是什麼時候。」