分析師：小型股翻身之日將至 但不宜過度熱衷

一位華爾街技術分析師表示，今年至今小型股表現明顯落後大型股，隨着有利小型股的季節性因素即將到來，這種情況可望發生改變。

以小型股主的羅素 2000 指數今年以來僅上漲 2.6%，而大型股指標標普 500 指數上漲 18.6%；以科技股為主的那斯達克綜合指數更是大漲 36.6%。

不過，BTIG 首席經濟數分析師兼總經理克林斯基 (Jonathan Krinsky) 表示，這種趨勢可能會逆轉，因爲微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 這兩家標普 500 指數科技股中權重最大的個股，正在觸及「動能負背離的趨勢阻力位」。而這兩支個股占該指數的 47%。

他指出，與此同時，歷史上 2 月季節性因素對小型股的青睞多於大型股。未來幾周羅素 2000 指數可能會出現突破，「從現在到 2 月中旬」，小型股相對於標普 500 指數的相對表現將進入最佳時期。

小型股的落後表現使其估值相對便宜。美國銀行策略師霍爾 (Jill Carey Hall) 和伍茲 (Nicolas Woods) 在本月研究報告中寫道，羅素 2000 指數的遠期本益比跌至 14 個月低點。他們指出，羅素 2000 指數的本益比是預期的 12.3 倍，比長期平均水平低 19%，是以往本益比的 12.6 倍。

但是，需要注意的是，羅素 2000 指數成分股中仍約有 40% 處於虧損狀態。在經濟衰退期間，如此高比例的小型公司虧損並不令人意外。但現在經濟正在快速發展，獲利不斷上升，這麼高的虧損比例讓人擔憂。

宏觀研究和機構經紀交易商 Strategas 分析師伯薩克 (Nicholas Bohnsack) 指出，「雖然不能低估由人工智慧 (AI) 驅動、小型股主導的『科技榮景 2.0』在下一個牛市周期中站上主導地位，但當前的小型股需要整體清除『死錢』，特別是以前的成長龍頭。較高的利率將繼續對小型股獲利及其加盟經營權構成影響，從而限制其進入資本市場的機會。」

因此，也有分析認爲，市場對小型股突如其來的熱情似乎是一種循環思維。這些風險較高、資本狀況較差的股票將受惠於 Fed 的寬鬆政策。但是，寬鬆政策是爲了應對經濟低迷。即使在當前經濟擴張周期中，許多小企業也無法獲利，更何況經濟表現低迷時。

雖然小型股近期表現強勁且估值持續低廉，凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家賴利 (James Reilly) 仍建議投資人堅持以「七巨頭」爲主的市值加權美國成長指數。他在研究報告中寫道，與小型股相比，它們「受到預期高利率和疲弱成長影響」的風險較小。投資人尤其應該抑制對小型股的熱情。