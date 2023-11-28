美銀：小型股恐難抗高利率 美國S&P 500明年底可望上漲10%

美銀全球研究部預期，明年美股可望持續攀升，2024 年底 S&P 500 指數預計收在 5,000 點，較周一收盤 4,550.43 點的水準上漲約 10%，係因 S&P 500 指數成分股比規模較小的企業更有能力適應高利率。

2023 年追蹤大型美股的 S&P 500 指數迄今漲幅遠勝專注於小型股的 Russell 2000 指數。

美銀美股和量化策略主管 avita Subramanian 周一針對明年美國經濟和股市的展望表示，「無法應對升息環境且正在燒錢的企業大多因股價下跌而離開了 S&P 500 指數。」在她看來，這些公司因市值下降而離開 S&P 500，讓 S&P 500 的品質有所提升。

美銀認為，在美國經濟放緩的背景下， S&P 500 明年仍會持續攀升。Subramanian 預期美國經濟將軟著陸，在這種情況下，美國經濟成長「積極但低於趨勢」。

與此同時，S&P 500 指數的每股盈餘 (EPS) 可能已經觸底，美銀預期，該 EPS 明年可望增至 235 美元。

Subramanian 表示，美銀偏好 S&P 500 的等權重版本，而不是 Russell 2000 (RUT-US)，部分係因小型股指數的再融資風險較高而令人擔憂。Subramanian 指出，Russell 2000 指數中的許多公司都不賺錢。

FactSet 數據顯示，市值加權的 S&P 500 指數今年漲幅由 7 檔大型股推動，截至周一，該指數今年已上漲 18.5%，遠高於同期 Russell 2000 指數僅 2.3% 的漲幅。

然而，追蹤廣受關注的 S&P 500 指數等權重版本的景順 S&P 500 等權重 ETF (RSP-US)，其今年股價僅上漲 3.8%。

投資人密切關注聯準會 (Fed) 的貨幣政策，美股今年上漲，美銀美國經濟主管 Michael Gapen 表示，Fed 目前在基準利率方面處於「鷹派立場」。

經過一連串升息抗通膨的舉措後，Fed 自 7 月以來一直將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間，為 22 年來的高點。

Subramanian 認為，處於高峰的利率和通膨波動性可能「已經過去」。Gapen 預期，目前 Fed 已經結束升息，可能明年 6 月會開始以每季 25 個基點的速度降息，但在沒有經濟衰退的情況下，將通膨率壓至 2% 的這條路可能很漫長。