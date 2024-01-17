蘋果正式推出Vision Pro應用商店 提供相關應用

在 2 月 2 日 Vision Pro 發售之前，蘋果 (AAPL-US) 已經正式首次亮相 Vision Pro 應用商店，而 iOS ‌APP 商店上的應用程式，也將很快將列出 Vision Pro 兼容性。

VisionOS 應用商店不僅可以提供專爲利用 Vision Pro 功能而設計的應用，以及也提供 iOS 應用，這些 iOS 應用能夠在 Vision Pro 設備上以 2D 模式運行。

蘋果表示，對於 App 開發者們來說，現有的 iOS 應用程序都可以直接移植到 Vision Pro 上，並不需要開發人員採取任何行動。不過，開發者可以選擇不讓自己的應用出現在 Vision Pro 上。

據蘋果公司此前公布內容，Vision Pro 應用商城中將包含超過 100 萬款應用程式，其中包括生產力工具 Keynote、Microsoft Office，視頻會議軟體 Slack、Zoom，串流媒體應用 Disney + 和遊戲《水果忍者》《索尼克夢之隊》等。

蘋果公司表示，他們將從 1 月 16 日起與部分媒體會面，提供評測設備，並給予評測人員充足的時間來測試應用程式。

Vision Pro 將於美東時間 1 月 19 日上午 5 點開始預訂，並於 2 月 2 日正式發布，起售價 3499 美元。