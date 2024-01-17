鑽石體育以和解撤回破產申請 與亞馬遜簽署串流合作協議

地區體育節目製作商鑽石體育集團周三 (17 日) 表示，它已與一群債權人簽署了一項退出破產的協議，並且接受亞馬遜 (AMZN-US) 資金，作為串流媒體交易的一部分。

辛克萊廣播公司 (Sinclair Broadcast)(SBGI-US) 旗下鑽石體育公司表示，與債權人達成的協議將為其提供 4.5 億美元的融資，其中部分資金將用於償還債務，其餘資金將用於在敲定重組計劃時支持其營運。

該公司因陷入昂貴的轉播權協議和體育觀眾剪線的困境，去年 3 月申請破產。

該公司還表示，亞馬遜的 Prime Video 現在將成為主要合作夥伴，客戶可以透過該合作夥伴購買直接面向消費者 (DTC) 的套餐，以觀看鑽石體育的本地頻道。該電視網轉播美國 40 多個主要運動隊的比賽。

這將使 Prime Video 觀眾能夠觀看直播 MLB、NBA 和 NHL 比賽等內容，以及鑽石體育所擁有 DTC 版權的球隊的賽前和賽後節目。

另外，鑽石體育表示已與 Sinclair Broadcast 達成協議，以和解未決訴訟。該訴訟指控母公司欺詐性地從地區體育業務中撤回高達 15 億美元的資金。

根據和解協議，Sinclair 將向鑽石體育支付 4.95 億美元現金，並提供持續的管理和過渡服務，以支持其重組和從母公司業務中分離等。