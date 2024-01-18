愛山林擬現增籌資近19億元 預計本季完成

上市建商及代銷業者愛山林 (2540-TW) 擬發行 2.5 萬張現增股募集 18.75 億元，爲 2024 年以來首件建商的公開市場籌資案，並在昨日獲金管會申報生效，主辦券商爲國泰證券，愛山林總經理張境在今 (18) 日指出，此一籌資案預計在第一季完成募集。

此外，對於愛山林董事長祝文宇昨日申讓個人持股 4631 張，據指出，祝文宇主要在於個人的稅賦考量，而將對手中的持股改由投資法人股東持有，而在辦理現增前有申讓持股的動作。

愛山林董事長祝文宇現爲愛山林最大法人股東持股 19.13% 的祝園投實業法人代表，祝文宇個人目前也持有愛山林股票 44875 張，此一申讓個人股權主要爲將對祝文宇個人手中的持股改由投資法人股東持有。

愛山林擬發行 2.5 萬張現增股，暫訂現增價爲每股 75 元。預計將募集 18.75 億元，將用於充實營運資金及償還金融機構借款。

已獲指數編纂公司 MSCI（明晟）列入全球小型指數台股成分股的愛山林，預估 2024 年自建案及代銷案雙雙突破千億元，就 2024 年的自建案計畫，將優先公開的包括有竹科旁的「新竹帝寶」第二期、土城 AI 科技軸心的「金城帝寶」、新北科技園區的「市政官邸」系列、北區科技廊帶的「山河帝寶」第二期；北市則有北士科「士科潤山」、中山區百億大案「中山麗池」等，預估自建案總銷金額突破千億大關，有望成為 2024 年全台建商推案前段班。

至於 2024 年愛山林代銷事業方面，有持續熱銷的三重「都廳大院 2」、即將開案的南港「首泰大喆」、堃達中和案、竹圍「森原樹 3」、「伊豆莊園 2」、基隆「德安美麗薈」、高雄台積電 (2330-TW) 旁的「橋科大極」等新案，總計推案量破千億元。