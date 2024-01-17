〈房產〉新北十大店租最貴捷運站在新埔 每坪店租近3500元居冠

台北捷運公司統計，台北捷運去年 1-11 月每月平均有近 6000 萬的旅運量，大量的通勤人潮也為捷運站周邊帶來龐大商機，房仲業者根據 2023 年 1-11 月實價登錄租賃資料，統計位於新北市 42 個捷運站周邊平均店面租金，其中，新埔站店面以近 3500 元的平均單坪租金居冠，其次則是頂溪站與三重國小站位居二、三名。

依實價登錄租賃資訊統計，最貴的是捷運站週邊位於板南線上的新埔站，平均單坪租金為 3471 元，也是新北市唯一店租有超過 3000 元的捷運站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，新北市捷運站旁、人流充足的商圈店面，租金單價水準已逐漸趕上台北市東區商圈。而板橋商圈以府中、新埔站周邊最為成熟，新北核心商圈店面租金續強，也顯示零售業朝向高效、高人流的街邊店面展店需求不墜。

捷運新埔站週邊居住人口多，捷運進出站人次也是新北市前段班，周圍匯聚不少商辦、學生人潮，店面效益高。除此之外，還能匯集在地住戶，也能接收沿線裕民夜市、四維商圈等客群，因此商業氣息相當濃厚。新埔站周邊店租行情，已經超過府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈，顯示其豐沛的商業潛力。

而第二名則是頂溪站，平均單坪租金為 2867 元，陳金萍指出，永和區為全台人口密度最高的行政區，捷運頂溪站就位於永和的仁愛路、永和路交會一帶，由於開發早，人口集中度高。而且，當地居民多為收入穩定的上班族，消費能力強，使當地店面生意興隆，也成置產族群喜愛的投資標的，店租行情也因此獲得支撐。頂溪商圈還受惠於樂華夜市人氣，周邊店面也搶手，因此頂溪站周邊店面也成為新北第二高價的站點。

另一個值得注意的是，店租前十名的站點中有 4 個站點位於中和新蘆線上，除頂溪站與三重國小站外，還有永安市場站及新莊站。陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，因此，「人潮就是錢潮」，也讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。

陳金萍表示，在 2020 年環狀線通車後，環狀沿線站點可與松山新店線、中和新蘆線、板南線及桃園國際機場捷運多條捷運路線相連接，大大提升交通便利性與擴大通勤範圍，為大台北地區眾多的通勤族群帶來一大福音。環狀線不僅串連起新北市新店、中和、板橋、新莊等衛星市鎮，也與既有的放射狀台北捷運系統串聯，產生多個雙捷運交會站，讓中和新蘆線所及的區域變得更多、更廣，為沿線站點帶來不少人潮，使店租行情持續走強。

儘管 2023 年全球景氣趨緩，但陳金萍指出，不台灣的內需市場仍相當火熱。隨著疫情過後，民眾外出用餐、購物意願提升，加上國境解封帶動國際旅客造訪，觀察 11 月零售營業額連續 27 個月正成長，而餐飲營業額也寫下連 19 紅，顯示內需市場加溫，也有望帶動店面市場復甦，綻放商業活力。