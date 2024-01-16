美銀：基金經理人對美股樂觀情緒達2021年來新高

美國銀行最新基金經理人調查顯示，對聯準會降息的樂觀情緒促使投資人將美股部位提高至 2 年多來的最高水準。

由策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 領導的美國銀行團隊在報告中寫道，「人們對降息持創紀錄的樂觀態度」；有 79% 的受訪者預計全球經濟將在 2024 年軟著陸或不著陸。分析師表示，大多數受訪者認為股票是參與聯準會降息周期的最佳方式。

這項發現與過去兩個月的美股漲勢吻合，推動基準股指創下歷史新高。投資人現在關注經濟數據，以尋找何時開始降息；有些人看好首次降息最快將在 3 月出現。

財報季是另一個值得關注的股市催化劑。淨 21% 的基金經理人預計未來 12 個月獲利將惡化，為 2022 年 2 月聯準會開始升息之前以來最低的讀數。

投資人繼續向貨幣市場基金注入大量資金；1 月現金水準為 4.8%。去年投資人向現金基金投入創紀錄的 1.2 兆美元，遠遠超過投入全球股市的金額，這代表了許多投資人錯過了股市上漲的機會。

調查顯示，目前最熱門的交易是做多美股「七巨頭」、放空中國股票、做多日本股票。

該調查於 1 月 5 日至 11 日期間針對 221 名總共管理 5890 億美元資產的基金經理人進行。