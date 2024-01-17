美股重點新聞摘要2024年01月17日

今日操盤前瞻

中國 Q4 GDP

中國 12 月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額

美國 12 月零售銷售、1 月 NAHB 房市指數

蘋果將全球市值最高寶座讓給微軟 卻摘下又一個新桂冠

蘋果或許已經把全美最有價值公司的頭銜還給微軟，但蘋果剛剛首度摘下又一頂桂冠，該公司 2023 年全球智慧型手機銷售排名第一。閱讀全文...

AI 展望樂觀！分析師上修輝達、超微目標價 盤中股價齊揚

輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 周二 (16 日) 盤中股價大漲，因投資人對人工智慧 (AI) 驅動晶片需求增加的展望持樂觀態度，促使華爾街分析師上調這兩家半導體巨擘的目標價。閱讀全文...

卡達：要先解決加薩危機 否則紅海危機無解

卡達總理穆罕默德 (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani) 週二 (16 日) 警告，如果不先解決以色列對加薩走廊的持續戰爭，紅海緊張局勢和危機將無法解決，並強調國際社會必須認識到「真正的問題」和根本原因。閱讀全文...

Fed 理事華勒：通膨若沒反彈 央行今年就會降息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (16 日) 表示在通膨沒有反彈的情況下，今年央行可能就會降息，但他強調在放寬貨幣政策的步伐上應該有條不紊、小心謹慎。閱讀全文...