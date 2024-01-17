鉅祥發行無擔保CB競拍開標 加權平均得標價格達113.8元

沖壓件及射出件廠鉅祥 (2476-TW) 規劃發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案籌資案超過 18 億元，其中 CB 的競拍作業今 (17) 日開標，加權平均得標價格爲 113.8 元，預計這筆 CB 完成募集後在 1 月 26 日掛牌交易。

鉅祥的這筆無擔保可轉換公司債完成競拍，競拍底價爲 102 元，轉換價爲 72.2 元，今天開標結果，最低得標價格爲 112.5 元，最高得標價格爲 121.1 元，加權平均得標價格爲 113.8 元，預計將在完成募集後在 1 月 26 日掛牌交易。

同時，鉅祥另擬發行現增股 1.5 萬張公開籌資，將在 1 月 29 日除權交易，原股東繳款期爲 2 月 7 日到 2 月 22 日，預計現增股在 3 月 4 日掛牌交易。加上發行 CB 籌資的款項，今年鉅祥大力籌資募集的款項預計超過 19 億元。

鉅祥看好車載產品的穩定成長，將要在桃園新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，而進行此次市場籌資。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到 2023 年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。此次的大型籌資案，也爲支應此一在台新生產基地的購入。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出新產能。