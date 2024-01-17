建商今年首發籌資 愛山林擬發行2.5萬張現增股募18.75億元

上市建商及代銷業者愛山林 (2540-TW) 擬發行 2.5 萬張現增股募集 18.75 億元，爲 2024 年以來首件建商的公開市場籌資案，並在 (17) 日獲金管會申報生效，主辦券商爲國泰證券。

愛山林擬發行 2.5 萬張現增股，暫訂現增價爲每股 75 元。預計將募集 18.75 億元，將用於充實營運資金及償還金融機構借款。

已獲指數編纂公司 MSCI（明晟）列入全球小型指數台股成分股的愛山林，預估 2024 年自建案及代銷案雙雙突破千億元，就 2024 年的自建案計畫，將優先公開的包括有竹科旁的「新竹帝寶」第二期、土城 AI 科技軸心的「金城帝寶」、新北科技園區的「市政官邸」系列、北區科技廊帶的「山河帝寶」第二期；北市則有北士科「士科潤山」、中山區百億大案「中山麗池」等，預估自建案總銷金額突破千億大關，有望成為 2024 年全台建商推案前段班。

至於 2024 年愛山林代銷事業方面，有持續熱銷的三重「都廳大院 2」、即將開案的南港「首泰大喆」、堃達中和案、竹圍「森原樹 3」、「伊豆莊園 2」、基隆「德安美麗薈」、高雄台積電 (2330-TW) 旁的「橋科大極」等新案，總計推案量破千億元。