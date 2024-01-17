美銀提極端情境：今年沒有任何一家G10央行降息

華爾街一家主要銀行正在評估所謂的「極端情境」，即在通膨黏性不減、經濟成長強勁，或是新一波衝擊推高物價的情況下，今年沒有任何一個十國集團 (G10) 央行降息。

美國銀行駐英國外匯策略師 Athanasios Vamvakidis 在周二 (16 日) 發布的報告中表示，像主要央行按兵不動這樣看似「不太現實」的情境所帶來的影響，值得納入考慮。

目前市場預估聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 將分別從 3 月和 4 月開始降息，次數約為六次，英國央行料降息五次，澳洲央行為兩次。Vamvakidis 指出，由於通膨持續、經濟強韌以及勞動力市場吃緊，美銀認為這些央行的降息幅度都將更少。

包含美國、歐洲在內等央行官員近期的評論，為美銀的觀點帶來一些有力的支撐。ECB 管理委員會成員 Robert Holzmann 和 François Villeroy de Galhau 本周均試圖冷卻市場對於降息的期望，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也認為不需要倉促降息。

Vamvakidis 表示，新的一年，市場上最重要的討論不是 G10 央行是否會開始降息，而是何時以及多快開始降息。「即使今年主要央行按兵不動的情境完全不切實際，但我們認為這樣的情境所帶來的影響，依舊值得思考。」

這位策略師在報告中寫道，沒有人考慮過今年央行不會降息的情況。他表示，G10 央行今年沒有降息的極端情境，相對於挪威克朗、澳幣和日元來說，可能對美元、歐元和瑞士法郎更有利。

目前有兩項因素加劇人們對於通膨持續存在的擔憂，一是中東局勢。以美國為首等盟國對葉門叛軍組織青年運動 (Houthi) 展開的攻擊行動，近日導致殼牌 (Shell) 被迫無限期暫停所有通過紅海的航行。原油期貨周二起初走高，終場收低。

第二項因素是美國工資成長狀況。美國此前公布 12 月工資成長意外強勁，月增 0.4%，年增 4.1%。Northwestern Mutual Wealth Management 投資長 Brent Schutte 示警：「這種餘燼可能會讓通膨復燃。」