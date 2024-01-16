〈以哈戰爭〉伊朗發射彈道飛彈 攻擊以色列間諜總部

伊朗伊斯蘭革命衛隊周一（15 日）發射彈道飛彈，發動兩輪空襲，先後瞄準分別位於伊拉克的間諜中心和敘利亞的恐怖主義據點。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發動兩次空襲後，發布了兩則公告。伊斯蘭革命衛隊在第一則公告中表示，「為了回應猶太復國主義政權最新邪惡行為」，動用了彈道飛彈，摧毀以色列摩薩德組織（以色列情報單位）位於伊拉克庫德斯坦首府艾比爾的總部。

公告稱，這個總部一直是以色列在本地區、特別是伊朗「展開間諜活動和策劃恐怖行動」的中心。

公告中提到的「最新邪惡行為」，指的是伊斯蘭革命衛隊駐敘利亞高級顧問穆薩維遇襲死亡一事。以色列在去年 12 月 25 日對敘利亞首都大馬士革附近地區發動空襲，導致穆薩維死亡。

伊斯蘭革命衛隊在第二則公告中說，發現極端組織「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞的據點，並透過發射多枚彈道飛彈予以摧毀，以回應 IS 在伊朗犯下的一系列罪行。

據 NBC 報導，白宮國家安全委員會發言人 Adrienne Watson 表示，美方追蹤了射向伊拉克北部和敘利亞北部的飛彈，伊朗的「襲擊並未針對美國人員或設施」，目前沒有人員傷亡或財產損失的通報。

「伊朗聲稱這是對伊朗克爾曼市和拉斯克市的恐怖襲擊做出的回應，重點是打擊（極端組織）『伊斯蘭國』。」Watson 表示：「我們將繼續評估局勢，但初步跡象表明，這是一系列魯莽和不精確的襲擊。」