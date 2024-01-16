美國大型銀行群起要求聯準會重訂資本規定

銀行業人士周二 (16 日) 將敦促聯準會徹底修改一項增加銀行資本的規則草案。該草案是華爾街淡化「巴塞爾終局之戰」提案的最新舉措，銀行業者指稱該提案將損害經濟。

對巴塞爾規定以及其他兩項提高銀行體系安全性和穩健性的大型銀行資本和長期債務草案規則的評論將於周二公布。

最後期限為銀行提供一個嘗試重塑巴塞爾規定的關鍵機會。銀行業一直在遊說、刊登公共廣告和媒體宣傳活動對巴塞爾規定進行激烈的鬥爭。

經紀公司 BTIG 政策研究主管博爾坦斯基 (Isaac Boltansky) 寫道：「即將到來的大量負面評論，應該會支持更全面的轉變或重新提出提案。」

雖然聯準會重訂規則的情況很少見，但並非史無前例。聯準會發言人拒絕置評。負責監管的副主席、規定主要制訂者 · 巴爾 (Michael Barr) 表示，去年的銀行業危機證明，需要額外的資本來防範不可預見的衝擊。

該規定於去年 7 月首次公布，重新調整了銀行計算必須留出多少現金來應對風險的方式。

銀行表示，這是沒有必要的，因為該行業已經充斥著資本，而且業務繁重，將損害從綠色貸款和退休金計劃服務到大宗商品對沖和國債市場流動性等產品和服務。銀行業高層將要求聯準會重新提出這項規則。

花旗集團 (C-US) 執行長佛雷澤 (Jane Fraser) 在上周五 (12 日) 的財報電話會議上對記者表示：「我非常希望徹底修改。」並補充說，這將損害美國銀行業的競爭力，並將貸款推向影子銀行。

花旗、摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 等銀行集團的舉動不同尋常；它們周五提前在最後期限前發出一封公開信警告聯準會，如果最終確定，該規則將違反聯邦法律，因為它未能證明為什麼需要進行更改。

摩根大通財務長巴納姆上周五也表示，「在談論如此嚴重的事情時，不能排除訴訟」，但這不是首選途徑。

巴爾表示，該規則對借貸的影響有限，雖然美國銀行業者擁有更多資本，但比歐洲銀行更具競爭力。他上周也表示，聯準會正在考慮反饋並考慮修復措施。