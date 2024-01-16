傳蘋果將從智慧手錶中移除血氧檢測 以規避進口禁令

據《華爾街日報》等媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫從其最新的智慧手錶 Series 9 和 Ultra 2 中，刪除部分血氧功能，以規避與該技術相關的一項專利糾紛。這一做法很可能會避免進一步的銷售中斷，但也可能引發人們對蘋果進軍健康領域的質疑。

美國國際貿易委員會 (U.S. International Trade Commission) 先前認定，蘋果公司侵犯了醫療技術公司 Masimo 有關血氧工具的專利，迫使蘋果上個月暫停了部分型號智慧手錶的銷售，之後，蘋果暫時恢復銷售，等待一項法律審核。

據 Masimo 周一提交的一份文件顯示，負責執行進口禁令的美國海關邊境保護局 (U.S. Customs and Border Protection) 上周五批准了對這些手錶的技術修改，包括去掉血氧傳感器。對於蘋果在上訴期間禁令暫停的部分，相關決定預計將在未來幾天內作出。

Masimo 表示，蘋果說重新設計後的手錶，將不含有血氧飽和度監測技術。

據報導，蘋果已經開始將修改後的 Series 9 和 Ultra 2 手錶，向美國零售網點發貨。門店被告知，在收到蘋果部門的批准前，不要開啟或出售這些電子設備。有可能這些手錶已經做了處理，不含有血氧飽和度監測功能。

蘋果公司的一位發言人表示，目前這些手錶將繼續提供血氧功能。要是蘋果要求暫緩實施禁令的請求未獲同意，就會去掉血氧功能，但如果法院批准暫緩執行禁令，在上訴過程中，就沒有必要停用這一功能。

蘋果公司的一位發言人說，上訴過程預計需要一年或更長時間。

從 Apple Watch 移除這一技術將是一項重大改變。蘋果的工程師一直在開發軟體更新，以改變血氧應用程式及其演算法，從而在不丟失功能的情況下規避此一問題。 但去除功能可能是避免重新實施禁令的最快方法，禁令最快可能在本月發生。