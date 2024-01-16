華勝-KY深耕中國新能源車供應鏈 目標6月申請上市

汽車零組件廠華勝 - KY(2248-TW) 今 (16) 日指出，在中國市場長期深耕各大品牌車商供應鏈有成，尤其是新能源車，「喊得出來的，幾乎都是我們客戶」，因此，今年起將慎選接單項目，未來將不是拚營收快速成長，而是進一步強化獲利結構，目標 6 月送件申請上市，年底前完成 IPO。

華勝成立於 2017 年，為 Tier1 汽車裝飾件廠商，營運總部「宜蘭汽車配件製造有限公司」位於中國浙江省平湖市，主要從事金屬及塑膠裝飾件、光電產品及車用電子研發、設計及製造，在中國地區擁有合資及自主品牌客戶，歐美地區為福特、通用等國際車廠客戶。

華勝說明，產品體系涵蓋上千種規格，包括內飾氛圍燈系列、迎賓踏板、LED 光電系列、內外飾系列和改裝車系列，主要客戶為蔚來汽車、理想、通用、豐田、奇瑞、長城汽車等車廠。

同時，華勝透過與美國奧克伍德合資設立奧克伍德宜蘭汽車配件製造公司，主要生產汽車喇叭金屬網罩，客戶有蔚來和比亞迪等車廠。

在美中貿易戰的影響下，華勝於 2020 年通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠於去年第四季開始出貨到美國，隨著今年新年款車系訂單明確，華勝預計，泰國廠效益上半年起逐步貢獻，未來泰國營收將占達 30%。

尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊，華勝看好，有助現階段的產品組合進一步提升獲利。

而華勝未來也不排除進一步拓展東南亞、印度等地市場，逐漸擴張海外版圖。

受惠中國新能源車市場蓬勃發展，加上車內氛圍裝置標配化需求增加，華勝 2022 年營收 12.5 億元，毛利率 22%，稅後純益 1.11 億元，每股純益 (EPS)2.65 元，已連續第二年增漲逾 30%，去年合併營收 19.19 億元，年增 54.6%。