微星首度參展新能源車展 搶攻充電基礎設施商機

2024 台北新車暨新能源車展將登場，微星 (2377-TW) 跨足新能源車市場，今年更首度參展，將推出多款家用、商用 AC 智慧充電樁、能源管理系統 (EMS)，以及主打車牌辨識結合金流支付功能的 EV AI 充電樁，將擴大搶攻充電基礎設施布建商機。

微星首波推出的 3 款智慧 AC 充電樁今年取得台灣 CNS 安全認證，並陸續在全台各地布建示範場域，近期也將正式上市，其中，針對個人家用的「EV Life」，充電效能高達 14.4 kW/60A，並可彈性支援美規 Type 1 (SAE J1772)、歐規 Type 2 (IEC 62196) 充電槍，此外，車主除了可透過手機 APP 啟動充電或隨插即充，也可善用充電排程有效節省電費、延長電池壽命。

針對商業應用如公共停車場、充電站、建案等，微星也推出 EV Premium、EV AI 兩種解決方案，都具有 QR Code 金流支付、RFID 卡片感應功能，EV AI 更增加車牌辨識功能，優化停車管理與車主充電體驗。

另外，可以提供 EMS 雲端管理系統與客製化 API 整合服務，讓場域主、營運商皆能遠端掌握站點運營狀態，同時創造更多應用，並配合台電專設一戶電錶，實施智慧電能管理，提升用電安全之餘，也可利用時間電價控制成本。