比亞迪全年新能源車銷量達到302萬輛 完成銷售目標

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周一（1 日）公布產銷快報，去年 12 月新能源車銷量為 34.1 萬輛，再次創下新高，2023 年全年新能源車銷量累計達到 302.44 萬輛，完成了此前定下的 300 萬輛目標。

比亞迪周一發布的產銷快報顯示，去年 12 月新能源車銷量為 34.1 萬輛，較去年同期激增 45%，去年全年累計銷量達到 302.44 萬輛，躍增 62.3%。

就品牌而言，比亞迪王朝網和海洋網依舊是銷量主力。去年 12 月，王朝網和海洋網共銷售新車 32.16 萬輛，較一年前暴增 40.7%。從 2023 年 11 月起，王朝網和海洋網就增強促銷力道，最高優惠幅度達到人民幣（下同）2 萬元，力爭年底衝量。

與此同時，比亞迪還直接調降新車上市價格。去年 12 月 15 日，宋 L 正式上市，五款車型售價介於 18.98 萬至 24.98 萬元。雖然比亞迪把宋家族定位在高檔車款，但這個定價比去年 10 月備受爭議的 22 萬 - 28 萬元預售價，大幅下調了 3 萬元。

對於明年的發展，比亞迪將繼續採取「群狼戰術」。其中，此前在 2023 年廣州車展亮相的海獅 07 EV，有望在今年上市，王朝網的秦 L 則是今年值得期待的一款 B 級轎車。

「2024 年上半年推出的轎車『雙旗艦』產品將夯實高檔產品矩陣。」比亞迪騰勢銷售事業部總經理趙長江周日在發表的新年獻詞提到，未來的騰勢汽車有望實現 AI 大模型「上車」，以及 L3 級自動駕駛的量產應用。此外，騰勢汽車將在香港和澳門展開銷售。

此前屢屢傳出消息的方程豹豹 8 和仰望 U9，也可望在今年登陸市場。

此外，比亞迪還在擴大渠道建設，以拓展市場。按照規劃，2023 年內，仰望在中國 40 餘座城市開設超過 90 家直營門市，以全面覆蓋一線和新一線城市。

在海外市場方面，比亞迪也在持續加碼。去年 12 月 22 日，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市興建一座新能源車整車生產基地，這也是中國汽車公司在歐洲建立的第一座乘用車整車工廠。