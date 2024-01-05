特斯拉召回逾160輛輸往中國電動車 更新自動輔助轉向和門鎖

特斯拉 (TSLA-US) 將召回超過 160 萬輛出口到中國的 Model S、X、3 和 Y 電動車，因為其自動輔助轉向和門鎖控制存在問題。

中國國家市場監督管理總局周五 (5 日) 發出召回令。據了解，北京和上海的特斯拉公司將採用遠端升級的方式來解決問題，因此大多數情況下車主無需前往特斯拉服務中心。

這次因自動轉向輔助功能問題而召回的車輛，主要是 160 萬輛進口特斯拉 Model S、Model X、Model 3 和 Model Ys。

召回通知書指出，當啟用自動轉向功能時，駕駛可能會誤用組合駕駛功能，增加發生事故的風險。

這次召回也是為了修復進口 Model S 和 Model X 電動車的車門解鎖邏輯控制，涉及車型為 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 16 日期間生產的 7538 輛汽車。該功能是為了防止車門鎖在碰撞過程中打開。

特斯拉上個月在美國召回超過 200 萬輛電動車，以改善其駕駛員監控系統。

那是在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 進行為期兩年的調查後，發現該系統有缺陷，導致在使用 Autopilot 半自動駕駛系統時發生的一系列事故，有些是致命的。

這些升級旨在讓使用特斯拉自動駕駛系統的駕駛更加專注於道路。特斯拉向美國政府提交的文件中表示稱，軟體更新將增加對駕駛人的警告和提醒，提醒他們將手放在方向盤上。

然而，NHTSA、國家運輸安全委員會 (NTSB) 和其他調查人員進行的研究顯示，僅僅測量方向盤上的扭力並不能確保駕駛有足夠的注意力。