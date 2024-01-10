美國車輛檢測新規上路之際 特斯拉調降多款車輛的續航里程預估 

在美國環保局 (EPA) 推出新的車輛檢測規定之際，特斯拉 (TSLA-US) 已經降低旗下電動車的駕駛里程預估。EPA 的規定旨在確保汽車製造商切實反映車輛的實際效能。

特斯拉官網顯示，Model X、S、Y 和 Model 3 的續航里程預估都已更新。Model Y 續航里程調降約 6%：長續航版的里程已從原本的 330 英哩，降至 310 英哩，高性能版從 303 英里降為 285 英哩。

但去年 10 月推出、目前最便宜的 Model Y 和 Model Y 後輪驅動版不受影響，仍維持在 260 英哩。

不同車款的調整幅度不一，Model X Plaid 僅從 333 英哩調整為 326 英哩，Model S Plaid 則從 396 英哩變成 359 英哩。

特斯拉並未說明調降里程預估的原因，官網上列出的里程預估也並未載明出廠年分。

EPA 新規定要求車商以「預設」模式——也就是首次啟動的模式——檢測車輛的續行里程和燃油效能。包括特斯拉在內的許多汽車都有各種模式，可以盡可能擴大車輛的效能或功率。

EPA 曾在去年 7 月致函各大業者，說明 2024 年上路的新規定，如果沒有預設模式或標準駕駛模式，EPA 將要求車廠分別在最佳和最糟狀況下測試，以得出平均結果。

福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 表示，EPA 的新規定不會影響他們對任何電動車款的續航里程預估，通用並補充說，車輛測試方法在之前就符合新規定的要求。現代汽車則未回應。

路透去年的調查和一些汽車測試專家曾指出，特斯拉里程數有誇大的紀錄，引發顧客抱怨。根據路透去年 7 月的報導，特斯拉約 10 年前捏造了汽車儀表板上續航里程預估的演算法，給車主樂觀的預期。

報導還披露，特斯拉在 2022 年成立一個祕密團隊，以打壓車主提出的數千起里程相關投訴，並取消車主的里程相關服務預約。特斯拉後來在 10 月透過監管文件披露，聯邦主管機關曾發出傳票，要求特斯拉說明里程相關資訊。

汽車雜誌 Edmunds 表示，受測的電動車性能大部分都比廣告宣稱的好，但特斯拉是例外。網站主編 Alisair Weaver 說：「我們測試的八輛特斯拉汽車，都沒有達到 EPA 的預期。」特斯拉調降里程預估「是正確的一步」。

消費者報告 (Consumer Reports) 汽車測試主管 Alex Knizek 讚揚 EPA 的新規定，為里程預估提供更標準化的方法。

特斯拉周二收盤下跌 2.28% 至每股 234.96 美元，不過過去一年來累計漲幅將近 98%。