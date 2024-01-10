升級版特斯拉Model 3在美上市!CES科技展，英特爾、高通推新品!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)

■道瓊指數：下跌 -50，跌幅 -0.13% 至 37713。

■那斯達克 100 指數：上漲 21.25，漲幅 0.13% 至 16851.50。

■標普 500 指數：下跌 -2，跌幅 -0.04% 至 4790.75。

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二、美股盤前關注重點

1. 特斯拉升級版 Model 3 Highland 在北美上市：先前僅分布在歐洲、亞洲及太平洋地區的特斯拉升級板 Model 3 現在已開始在北美接受訂單，預計和歐洲一樣，1 到 2 個月內交付。據歐洲的 WLTP 續航里程計算，新款 Model 3 Highland 比舊版車型效率更高，續航里程更長，但在美國的此次更新中並未體現這一點，除了雙馬達版本的續航里程增加了 8 英里。據官網顯示後輪驅動版售價為 38,990 美元，長續航雙電機全輪驅動版售價為 45,990 美元。

2. 英特爾推汽車鈑 AI 晶片，擬收購 Silicon Mobility：繼輝達週一於 CES 展發布新晶片後，英特爾 (INTC.US) 也於週二表示將推出最新汽車版的人工智慧晶片。英特爾汽車業務負責人 Jack Weast 表示，新型產品將採最新推出的 AI PC 技術，以滿足車輛的耐用性和性能的需求。除此之外，英特爾還表示將收購法國初創公司 Silicon Mobility，該公司主要設計用於控制電動汽車電機和車載充電系統的片上系統技術和軟體。

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3. 高通與博世推出支持數位座艙及家史輔助功能的全新車載中央計算平台：高通 (QCOM.US) 和博世推出汽車航業首款能夠在單科系統級晶片 (SoC) 上同時運行訊息娛樂和先進駕駛輔助系統 (ADAS) 功能的車載中央計算平台。博世發布的這款集成座艙與 ADAS 功能的全新車載中央計算平台，為基於 Snapdragon Ride Flex SoC 打造。雙方已攜手成功完成多個車載信息娛樂 (IVII) 項目，並在該領域建立全球客戶群。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)