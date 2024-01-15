諾魯宣布與台灣斷交 中國外交部回應來了！

民進黨總統候選人賴清德上周六（13 日）剛當選總統，台灣就掉了一個邦交國，我太平洋友邦諾魯周一宣布與台灣斷交，中國外交部對此表示，讚賞諾魯的決定，「一個中國」原則是大勢所趨。

我外交部周一表示，諾魯以聯合國第 2758 號決議及「一中原則」等理由，宣布與中華民國斷交。為維護國家主權與尊嚴，台灣決定即日起終止與諾魯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉駐台大使館。

我外交部指出，中國長期積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向，諾魯國會於去 10 月 25 日通過前總統昆洛斯不信任案，於 10 月 30 日改選亞定（David Adeang）繼任總統，完成內閣改組。新政府上任後，我方即積極與諾方接洽雙邊各項合作計畫，惟諾方持續向我索求鉅額經濟援助，並就我國及中國提供的援助方案進行比價。

我外交部說，我方秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾方仍昧於中國利誘，罔顧我國長年協助和情誼，與中國進行建交談判，甚至配合中國操弄一中原則，並錯誤引用聯合國大會第 2758 號決議謬論，政府至感痛心與遺憾，並予強烈譴責。

我外交部表示，就在全世界眾多民主國家祝賀台灣大選順利之際，北京當局選擇用這種方式，打壓台灣，衝擊國際社會的秩序與穩定。這是對民主價值的報復，也公然挑戰國際秩序。

台灣目前僅剩 12 個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼、梵蒂岡。

中國外交部發言人周一則說，諾魯宣布承認「一個中國」原則，與台灣斷交，願與中國恢復邦交，中方對諾魯的決定表示讚賞和歡迎，中方願與諾魯在「一個中國」原則基礎上展開兩國關係新篇章。

中國外交部發言人指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。在「一個中國」原則基礎上，中國已與全世界 182 個國家建立外交關係。諾魯決定與中國復交，再次充分說明，「一個中國」原則是大勢所趨。

