賴清德勝選！中國國台辦回應來了

台灣周六（13 日）舉行全球矚目的總統大選，民進黨總統候選人賴清德當選總統，中國國務院台辦發言人陳斌華對此表示，民進黨不能代表台灣主流民意，且「台灣是中國的台灣」。

據《財聯社》報導，陳斌華周六說，這次台灣的兩項選舉結果顯示，民進黨不能代表台灣主流民意。他指出，「台灣是中國的台灣」，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

陳斌華，北京解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。北京將堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體及各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

中央選舉委員會的計票結果顯示，截至台灣時間周六晚間 10 時 21 分，民進黨「賴蕭配」的得票率為 40.05%，拿下 5,586,019 張選票，國民黨「侯康配」得票率為 33.49%，民眾黨「柯盈配」得票率為 26.46%。

賴清德寫下台灣選舉史上「三個第一紀錄」：他是首位打破「八年魔咒」的候選人；他是第一位以副總統之姿，成功挑戰總統的候選人；他是台灣首位醫師總統。

