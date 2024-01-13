全球矚目！賴清德當選總統 得票率衝破40% 外媒這樣看

台灣周六（13 日）舉行全球矚目的總統大選，民進黨總統候選人賴清德當選總統，得票率衝破 40%，這也是台灣選舉史上民進黨連續第三次打贏總統大選。

中央選舉委員會的計票結果顯示，截至台灣時間周六晚間 8 時 42 分，民進黨「賴蕭配」的得票率為 40.10%，拿下 554,7850 張選票，國民黨「侯康配」得票率為 33.46%，民眾黨「柯盈配」得票率為 26.44%。

賴清德與競選搭檔蕭美琴周六晚間親自召開國際記者會，賴清德表示，感謝台灣人民共同寫下民主的新頁，並向世界展現對民主體制的珍惜，「這是我們永不放棄的堅持」。

民眾黨總統候選人柯文哲周六晚間抵達新莊競總向支持者表示：「我們不會因為挫折就放棄，只要繼續熱愛台灣，只要你們還堅持，只要你們不放棄，我們也就沒放棄的理由。」他向支持者喊話，下次民眾黨一定可以執政，一定可以贏回這個國家。

賴清德寫下台灣選舉史上「三個第一紀錄」：他是首位打破「八年魔咒」的候選人；他是第一位以副總統之姿，成功挑戰總統的候選人；他是台灣首位醫師總統。

國際媒體高度關注台灣總統選舉，《華爾街日報》指出，賴清德打贏總統選戰，代表台灣將延續政治與經濟遠離北京的路徑。

《彭博》指出，去年 11 月美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行會談後，賴清德勝選將考驗美中關係的穩定性，倘若兩大超級大國的關係再度緊張，將提高台海局勢誤判演變成衝突的風險。

《路透》報導，北京把這場大選視為戰爭與和平的抉擇，警告台灣選民不要投給賴清德，而投票結果顯示選民並未理會北京的警告。

據倫敦《金融時報》報導，一位駐台北西方外交官在賴清德發表勝選感言前表示：「賴清德已承諾會延續（現任總統）蔡英文的審慎對中政策，但如果民進黨再次獲勝，這樣的結果可能會迫使習近平相信，在不發生戰爭的情況下實現兩岸統一的機會愈來愈渺茫了。」