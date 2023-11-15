賴清德說他當選兩岸開戰機率最低 國台辦回應來了！

日前民進黨總統參選人賴清德表示，如果他當選，兩岸發生戰爭的機率最低，對此中國國台辦在周三（15 日）表示，「台獨」意味著戰爭，一個「台獨工作者」說這種話，大家能信嗎？

據《澎湃新聞》報導，國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，「台獨」意味著戰爭，一個「台獨工作者」說這種話，大家能信嗎？「台獨工作者」就是戰爭製造者，講這種連自己都不信的謊話，是典型的無賴。

日前賴清德說，若他當選總統，中華民國國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚，且他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的」，因為他最有能力守護國家的安全。

針對藍白合的問題，朱鳳蓮指出，要和平、要發展、要交流、要合作，是台灣主流民意。兩岸應攜起手來，順應歷史大勢，堅持「九二共識」、反對「台獨」，推動兩岸重回和平發展正確軌道。

此外，有關台灣團客赴大陸旅遊的問題，朱鳳蓮說，不管是所謂「條件」，還是開放的時機，民進黨始終都在政治算計，始終都在漠視旅遊業界和民眾的呼聲。

朱鳳蓮表示，民進黨禁止島內旅行社經營赴大陸團體旅遊業務，至今已經超過三年半。今年 8 月下旬，陸委會曾發布一個所謂「規劃」，當時聲稱恢復台灣旅行社組團赴大陸旅遊的業務，業界需有一個月準備期。現在兩個多月過去了，民進黨仍未解除禁令。

朱鳳蓮說，或許有人會說，當時陸委會是說有條件開放。那麼請問，現在所謂的條件有變化嗎？如果沒變化，為什麼又說最晚明年 3 月能開放？如果能開放，為什麼還要讓島內旅遊業者再等五個月？