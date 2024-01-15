中國再度表態！外長王毅：台灣從來不是一個國家

民進黨總統候選人賴清德當選總統後，中國國台辦與外交部接連表態，外長王毅周日（14 日）更說，台灣從來不是一個國家，台獨不可能成事。

王毅周日在開羅與埃及外長 Sameh Shoukry 共同會見記者，王毅表示，台灣的選舉是中國的地方事務。不管大選結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。

王毅強調，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能！台灣誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律嚴懲。國際上誰要違反「一個中國」原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權。

王毅表示，台獨嚴重威脅台灣福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

此外，王毅指出，紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲停止襲擾民船的行為，維護全球產供鏈暢通和國際貿易秩序。

中方認為，聯合國安理會從未授權任何國家對葉門使用武力，應避免給紅海緊張局勢火上澆油，升高地區整體安全風險。

王毅表示，必須強調的是，紅海局勢緊張是以哈戰爭外溢，當務之急是儘快平息加薩戰火，防止戰爭進一步擴大，甚至失控。各方有必要依法共同維護紅海水域航道安全，並切實尊重葉門等紅海沿岸國家的主權和領土完整。