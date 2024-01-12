〈房產〉新北購屋熱區比一比 這區預售與中古屋坪價差近20萬元

台北房價居高不下，使新北中古屋和預售屋市場蓬勃發展。而預售屋和中古屋的房價漲幅大不同。房仲業者根據實價登錄資料，盤點新北市 2023 年預售屋及中古屋交易量皆在 1000 戶以上的行政區，發現預售屋的房價漲幅均高於中古屋的漲幅。其中以三重區的中古屋和預售屋房價差距最大， 2023 年的均價價差將近 20 萬元。

以 2023 年中古屋與預售屋交易量來觀察新北市的房市買氣，三重區超過 5000 件交易，奪下新北市最夯購屋行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三重區與蘆洲、五股和新莊區相鄰，且接近北市；不僅有重陽橋、台北橋、忠孝橋、國道等多條聯外道路，還有捷運中和新蘆線及機場捷運線行經，交通相當便利。區域內有大型的重劃區，如二重重劃區，而生活圈大致落在捷運線周邊，各項機能成熟，因此成了首購及通勤族群的熱門購屋區域。

此外，觀察 2023 年三重區的中古屋和預售屋房價，單坪價差將近 20 萬元。陳金萍表示，三重地區將有新北第二行政中心、東森電視總部進駐，兩利多將促進周邊發展並吸引人口移入，也帶動房價上漲。預售屋部分近三年已有接近三成的漲幅，目前每坪約在 62.8 萬元上下；中古屋則僅有 6% 的漲幅，與預售屋漲幅相差超過 20 個百分點，平均單價落在 45.4 萬元左右，房價相較北市便宜許多，雖然房價及漲幅與預售屋相比有些差距，不過區域內有重劃區持續發展，加上產業加持，未來中古屋房價仍有成長空間。

觀察新北市交易量 1000 戶以上行政區房價及漲幅，統計發現預售屋部分，近三年平均單價都有超過二成以上的漲幅！陳金萍說明，近年原物料、工資成本上升等因素，造成預售屋房價不斷上漲，加上周邊未來若有重大建設或大型產業插旗，使得預售屋房價隨之受到推升，而中古屋也會受到預售屋的推動進而拉高房價。

其中，林口區預售屋近三年房價漲幅高達 31.6%，而中古屋也因此受到帶動，房價有將近兩成的漲幅！陳金萍說明，林口地區發展迅速，交通機能上有國道 1 號和機場捷運，來往北市及桃園機場都便利；而目前發展核心大多聚焦在三井 Outlet、林口家樂福商圈。

此外，產業及重大建設也陸續挹注，如國際大廠 ASML 將進駐新北國際 AI + 智慧園區等，不僅帶來就業機會，產業聚集也促使商業機能更加完善。林口地區整體居住環境良好，住宅空間相對台北房屋較大，加上房價也相對親民，導致許多民眾置產於此。中古屋目前單價落在 35.7 萬元，預售屋則在四字頭左右就有機會入手，因此吸引不少雙北居民於此置產。

陳金萍建議，有購屋需求但預算有限的民眾，可以往新北市的熱門區域挑選，若無急需入住需求，並且看好建案周邊未來生活圈發展，預售屋也是不錯的選項之一；若有短期內入住需求不妨將中古屋列入考慮，因大部分中古屋周邊生活機能都還算完善。