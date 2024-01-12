〈房產〉瑞普萊坊任經紀人 南山人壽13億元售出八堵倉儲用地

南山人壽在考量資金運用長期經營策略並調整不動產投資組合，公告成功售出基隆市安樂區八堵倉儲用地及建物，基地面積 10633 坪，成交價爲 13 億元，買家為國盟開發公司。

同時，南山人壽預估這筆地產的磨粉利益爲 6070 萬元。

瑞普萊坊爲此一地產交易案的經紀人，而依瑞普萊坊 2023 年亞太區物流倉儲報告，網路購物占零售通路比例大幅上升，2023 年台灣佔比約 14%，居亞太地區第三。以及瑞普萊坊最新的亞太區不動產市場展望 Horizon: Asia-Pacific Tomorrow 報告，就是看中台北因台商回流，科技業關鍵零組件供應鏈重新布局，將台北選為 APAC 物流倉儲投資熱區之一，另外 2 個為印度一線城市與越南的胡志明市。

瑞普萊坊副總經理暨資本市場部主管吳紘緒表示，台灣近來不僅受惠於產業供應鏈重組的利多，製造業物流需求提升，也因內需市場網路購物熱絡，帶動境內物流市場發展。

此次購買的開發商就是看中交易標的位於市區近郊，距離國道 1 號與國道 3 號僅約 2 公里，交通便捷，符合電商物流的速運及當日送達” 的需求，且縮短交通運程，也能符合 ESG 概念的減碳目標，具有非常重要的戰略位置。