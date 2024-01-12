〈房產〉海悅插旗全台逾2000億元房產銷售案 再度蟬聯代銷龍頭

2023 年全台房市多變，考驗代銷業者銷售策略，根據六都、新竹去年十大代銷接案量合計約 6854.6 億元，較前年縮水近 1000 億，年減幅逾 1 成；觀察各代銷，仍由海悅廣告蟬聯龍頭寶座，從統計至今已連續五年霸榜。

由數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，此一代銷排行接續為甲山林廣告、新聯陽機構、甲桂林廣告、信義代銷、新高創廣告、漢華行銷、萬群廣告、新理想廣告、璞園建築。其中甲桂林廣告 2023 年接案量大豐收，成長超過 4 倍，以黑馬之姿一舉拿下十大代銷第四名。

2023 年仍由海悅廣告蟬聯代銷龍頭寶座，去年全台接案量達 2196.1 億元，百億指標案包括北市大安「Diamond Towers 台北之星」、台南東區「浩瀚無極」、台中烏日「達麗白天鵝新高鐵」、台南安南「南科悦揚」、桃園中壢「宏普序時代」，海悅插旗各縣市指標案，接案版圖遍及全台。

至於 2023 年接案量 1201.9 億元的甲山林廣告，擠下新聯陽機構位居第二，甲山林策略上瞄準就業需求強勁的區域布局，包括北市科「士科潤山」、土城「甲山林金城帝寶 1 號」、「甲山林金城帝寶 2 號」，及新北第二行政中心「甲山林市政官邸 2 號」、「都廳大院 2」與高雄橋頭「橋科大極」。

同樣總銷破 1000 億元的還有新聯陽機構，新聯陽去年仍以雙北為主要戰場，除了「晴空大地」、「A2a 自由綠洲」、「馥華之丘 - 四季」等指標首購案外，2023 年更不畏豪宅市場受私法人購屋許可制、限貸令影響，承攬「鑄慕」、「勤美璞真 - 城仰」等預售豪宅案，接案靈活多元。

再來則是 2022 年意外跌出榜單的甲桂林廣告，2023 年一舉拿下第四名，甲桂林去年接案大豐收，總銷共 544 億元，成長逾 4 倍，指標案包括自身跨足建築業的大隱開發，推出位於北市信義區的「大隱青后」，同時看好西區門戶計畫發展，接下百億大案「宏國大道城」。

持續精耕北桃的信義房屋 (9940-TW) 信義代銷，2023 年接案量 465 億元，指標案包括總銷 100 億元的「新濠一滙」及總銷 65 億元的「好風采」。第六名新高創廣告，2023 年接案遍布全台，總銷共 378 億元，指標案包括台中南屯「勝美琚」及桃園八德「織未來」。而同樣為榜上常客的還有漢華行銷，2023 年接案總銷 312.3 億元，去年接案以桃竹地區為主，又以位於青埔的「和發水慕白」、「大華畔」挹注最多。

有中台灣代銷天王之稱的萬群廣告，2023 年重返榜單，接案量 254 億元，深耕台中的萬群地產，去年主攻蛋黃區，像是水湳經貿園區「親家中央公園」、14 期重劃區「豐禾」、「豐穗」、七期重劃區「鉅陞國際 V 市政」。