美國資深代表團訪台 盼新政府共同維護台海和平

總統蔡英文周一（15 日）接見美國跨黨派資深代表團，美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）說，期待新政府上任延續台美關係，共同維護台灣海峽兩岸和平穩定。

蔡英文在致詞時表示，台灣剛完成正副總統及立法委員選舉，美方除了在大選後立即發電祝賀，更派遣重量級跨黨派代表團訪台，她代表台灣人民表達誠摯歡迎。

蔡英文指出，美國資深代表團訪台意義重大，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。

蔡英文一再強調，現在的台灣，是「世界的台灣」，這八年來，台灣持續加深與各國合作。尤其去年「臺美 21 世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，這是台灣和美國自 1979 年以來，結構最完整的貿易協定，為雙方經貿關係創下重要里程碑。

海德利說，很期待接下來與總統當選人及其他候選人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持。美方也期待在新政府領導下延續台美關係，共同維護台海和平穩定。

美國前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）則重申美國跨黨派對台灣長期以來堅定友誼的支持。過去八年來，蔡英文展現非常傑出領導力，造福台灣人民，為台美夥伴關係取得顯著進展，並在維護區域和平穩定上扮演重要角色。

史坦柏格表示，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具一貫性，台美是植基於非正式但友好的關係，美方堅持以和平方式解決兩岸問題，重視對話的重要性，避免單方面改變現狀行為。