CES 2024落幕 本屆會場凸顯的主要趨勢

CES 2024 於上周閉幕，本屆 CES 吸引了 4300 多家參展商，其中包括全球各地創記錄的 1400 多家新創企業，2025 年 1 月 7 日至 10 日，CES 將重返拉斯維加斯。

組成 CTA 行業領袖委員會的 50 位頂級企業領袖一致認為，CES 是在 AI、無障礙環境、數位健康、移動出行等領域具有主導地位的盛會。

主要趨勢一：人工智慧

做為全球最大的消費技術産業盛會之一，人工智慧從一開始就被認定為本屆會場的中心。展場上，無論是晶片、個人電腦、機器人、智慧汽車、智慧家居、數位醫療、遊戲，人工智慧在各領域都占據角要角色。

其中，PC 因爲其生產力工具和高算力的屬性，被認爲是可以第一波運行端側 AI 的消費電子產品，而受到矚目。

晶片大廠視此為重點，除了此前發佈的高通 (QCOM-US) 的 Snapdragon X Elite 和英特爾 (INTC-US) 的 Core Ultra，此次 AMD (AMD-US) 也在 CES 上推出了 Ryzen AI，首次將專用 AI 神經處理單元 (NPU) 引入臺式電腦處理器。輝達 (NVDA-US) 在 CES 上發佈的 GeForce RTX 40 SUPER 系列產品，則宣稱可以讓電腦無需專用 AI 神經處理單元也可以很好地支撐端側 AI。

本次會場更凸顯「萬物皆可 AI」的特色，BMW、本田 / 索尼、賓士和福斯的車輛也出現了人工智慧功能。 BMW 正在與亞馬遜合作，將 Alexa 添加到其汽車中，而梅賽德斯則預覽了其車載語音技術的人工智慧更新，而 ChatGPT 預計將於 2024 年第二季度在歐洲的福斯汽車上使用。

除此之外，人工智慧繼續為華碩 ROG Phone 8 等手機的新功能提供支持，它可以使用人工智慧為您學習遊戲模式。 AI 正在進入 LG 和三星的頂級電視中，用於上轉換和處理影像。

主要趨勢二：不斷發展的顯示技術

展示顯示技術和電視的進步始終是 CES 的重要組成部分。 過去，人們在展會上看到柔性顯示器、可捲曲顯示器、OLED 顯示器等。

今年，三星和 LG 都展示了透明顯示器。 三星在現場展示了其 MicroLED 透明顯示屏，而 LG 不僅展示了其透明螢幕，而且實際上詳細計劃在今年晚些時候將其作為 Signature OLED T 出售。

除此之外，三星在其 One Connect Box 中添加了無線組件。 它承載著電視的內部結構，包括連接器、開關以及除顯示器本身之外的所有部件。 然後，無線 One Connect Box 將內容傳輸到 10 公尺外的顯示器上，甚至不需要在盒子和電視之間連接一條電纜。

對於便攜式設備，TCL 推出了 Nxtpaper 3.0，這是其低能耗螢幕技術的新版本。此外，該公司還宣布計劃在今年稍後將其 Nxtpaper 技術引入美國手機。TCL 表示，其手機的顯示器看起來更像紙張，並且可以拒絕眩光，從而提高可視性。

主要趨勢三：不尋常的電腦設計

CES 是科技製造商展示其設計實力並展示一兩個原型的地方，經常會看到不尋常的電腦設計。

微星緊跟手持遊戲電腦的潮流，展示了它的 Claw，這是一款小型但功能齊全的 Windows 電腦，專注於在重負載下保持涼爽。

聯想推出了 ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid，這是一款完整的 Windows 11 電腦，配有可拆卸顯示屏，可兼作 Android 平板電腦，仍然可以與 Windows 操作系統通信以查找和打開文件。

該公司還展示了其 Magic Bay 磁性配件，該配件使用彈簧針連接到聯想設備，以添加網路攝影機、SSD，甚至第二個顯示器。 這些都是對可用性和螢幕背後的人的認可。

華碩推出了 Zenbook Duo，在筆記型電腦中內建了兩個獨立的 OLED 螢幕，適合需要所有螢幕空間的高級用戶。

主要趨勢四：智慧家庭開始變得重要

過去，各公司的智慧家庭產品可能無法兼容，在 Matter 標準於 2022 年推出之後，儘管沒有完全被接受，不過已經有了更多的進展。

例如，亞馬遜宣布其 Fire TV 和 Echo Show 15 裝置將使用 Matter Casting，以便它們可以接收來自 iOS 和 Android 裝置的內容。 這將使人們更輕鬆地將自己喜歡的內容從手機推送到亞馬遜串流媒體設備。

Ecovacs X2 Combo 將機器人吸塵器與手持式吸塵器配對。 與亞馬遜的 Fire TV 一樣，由於 Matter 支持，它可以與智慧家庭對話。 同時，三星以 CES 為契機，展示了它如何透過家庭地圖視圖來簡化智慧家庭設備，該視圖顯示所有由 Matter 連接在一起的智慧型設備。

在過去，可能有更多專有的解決方案，這些解決方案可能與其他家用智慧技術相容，也可能不相容。 這些新產品是智慧家庭市場大趨勢的一部分，顯示電子消費行業越來越願意採用共同語言並與他人合作，而不是單獨行動。 這對消費者來說是另一場勝利。