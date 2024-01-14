〈觀察〉純網銀鯰魚求生記 建構生態圈、衝刺放款拚損平

國內 3 家純網銀上演鯰魚求生記，各自透過房貸、信貸、消金等業務建構出自家生態圈，直搗年輕客群，並與傳統金融機構搶食市場大餅，預料 2024 年放款量能將是重中之重，與此同時，金管會持續大力鬆綁，開放兼營信託、外匯等多項業務，希望助純網銀一臂之力，最快 2025 年就能見到獲利轉正。

根據金管會統計，截至 2023 年 9 月，3 家純網銀數位帳戶數合計 217 萬 7908 戶，年增 34.1%，其中，LINE Bank 以 165 萬 6046 戶穩居冠軍，年增 26.19%；將來銀行 33 萬 4876 戶，年增 78.23%；樂天銀行 18 萬 6986 戶，年增 50.96%。

金管會公布純網銀最新財務概況，截至 2023 年 10 月，將來銀行累積虧損虧損新台幣 31.05 億元，LINE Bank、樂天銀行分別虧損 25.48 億元、17.71 億元，3 家累虧 74.24 億元。市場人士分析，純網銀想要由虧轉盈，必須拉高存放比，放貸餘額至少須達 1000 億元左右，才有機會損益兩平。

3 家純網銀全力衝刺放款業務，截至 2023 年 10 月，LINE Bank 已達 335 億元最多，年增 89.26%，將來銀行已突破百億大關，達 103 億元居次，年增 4.15 倍，樂天銀行 51 億元，年增 4.1 倍。

外界關注純網銀存放比狀況，銀行局副局長童政彰說明，目前一般銀行同業存放比約 70%，3 家純網銀成立的時間較短，吸收存款速度較快，相對來說，吸收貸款客戶較慢一點，但有在增加中，截至去年 10 月，3 家純網銀存放比已經來到 49.5%，業務規模持續成長。

至於業務鬆綁方面，童政彰指出，對於提高數位存款帳戶非約轉限額，目前尚未收到 3 家業者提出試辦規劃的申請，至於無收入證明者的小額信貸，也尚無業者申請試辦，另外，有 2 家純網銀提出企業參貸聯貸案的試辦計畫，其中 1 家已獲准，正與銀行局溝通參貸細節，另 1 家審核中。

將來銀行持續擴大房貸業務，近來「全線上申辦」進軍台中，無論是購置新房或是現有房貸者轉貸皆可享受便利的線上申辦服務，僅需 10-20 分鐘，最低 2.06% 起地板價及最長分 30 年還款。將來銀行今年將陸續開辦台南、高雄地區，達成「六都大滿貫」目標。此外，隨政府規劃推動「智慧不動產登記計畫」，網路申辦金融機構抵押權設定及塗銷登記可望於今年開放。

將來銀行除獲准參貸聯貸案外，也是首家取得信託執照的純網銀，可望在第一季開辦，銷售基金等產品，並期待於第二季開辦外匯業務，屆時，存、放、外匯、理財四大主要基礎商品將全面到位。

LINE Bank 主要業務為信貸、保險、信用卡，總經理黃以孟認為，不一定要靠企金才能賺錢，未來將持續強化消費金融的競爭優勢，維持 2025 年轉盈目標。

而樂天銀行也持續擴大房貸業務，同時與母公司國票金共同推展企金業務，以拉高存放比，目前已與街口支付、基富通合作，未來會進一步與電支、證券業者合作，爭取開展法金業務。