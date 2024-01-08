太景*-KY流感抗病毒新藥三期臨床 提前完成收案750人

太景 *-KY(4157-TW) 收到中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥 TG-1000 提前兩個月完成三期臨床試驗全部受試者的收案，共 750 人，若後續數據結果正向，有望再認列里程碑金。

太景表示，流感病毒重回全球主要感染性疾病行列，2023 年 10 月開始中國大陸的流感疫情顯著上升，太景於中國大陸的合作開發夥伴健康元僅費時 2.5 個月即完成收案工作，較原訂計畫縮短一半時間。

TG-1000 三期臨床試驗設計為多中心、隨機、雙盲的研究，目的在於評估 TG-1000 對照安慰劑在急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者的療效和安全性。此項試驗有多家臨床試驗中心參與，已完成目標人數 750 名患者之收案。

太景進一步說明，TG-1000 三期與二期臨床試驗最大差異在於收案患者年齡層及病毒株類型。三期試驗增加 12-18 歲青少年族群，若試驗結果達到主要療效指標，則日後藥品市場亦涵蓋成人及青少年族群。

流行病毒株方面，近期中國大陸流感疫情以 A 型流感為主、約占 75-90%，推測為三期臨床試驗受試者的主要病毒株；而先前二期臨床試驗受 COVID-19 疫情影響，流感疫情急遽減少，並且以對藥物反應較差的 B 型流感病毒株為主；在 TG-1000 能有效治療 B 流的前提下，對於 A 流的療效確實可期。

太景補充，與 TG-1000 三期臨床試驗同步進行的尚有物質平衡研究，目前進展順利。相關試驗結果皆可支持 TG-1000 於歐美及亞洲地區之市場開發。