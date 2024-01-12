美國FAA將加強監督波音 認為還有其他製造問題

美國聯邦航空管理局 (FAA) 周五 (12 日) 表示將大幅加強對波音公司 (BA-US) 的監管。該機構負責人公開表示，該公司可能存在「其他製造問題」。

FAA 發表聲明表示，將對波音 737-9 MAX 生產線及其供應商進行全新的審視。之前一架飛機在飛行途中面板破裂，導致飛機上周五 (5 日) 緊急迫降。

FAA 局長惠塔克 (Mike Whitaker) 告訴《CNBC》，新款 MAX 9 存在「重大問題」，「我們認為還存在其他製造問題」。

這起事件是一系列動搖這家飛機製造商信心事件中的最新一起。該公司正試圖從 2018 年和 2019 年兩起造成近 350 人死亡的 MAX 9 墜機事故中恢復過來。

在宣布進行審計以確保品質遵守批准程序的前一天，FAA 宣布對阿拉斯加航空 (ALK-US) 737 MAX 9 客艙面板爆炸事件展開正式調查，該事件導致該機構上周下令停飛 171 架飛機。FAA 表示，審計結果「將決定是否需要進行額外審計」。

FAA 表示，也將重新審查將部分職責委託給波音公司的決定，並考慮將部分職能轉移給獨立的第三方實體。

惠塔克在聲明中表示：「737-9 的停飛以及近年來發現的多個與生產相關的問題，讓我們考慮各種降低風險的選擇。」

他拒絕就 FAA 是否批准允許航空公司開始恢復 MAX 9 飛機營運的檢查和維護指示提供任何時間表。

航空公司使用的 200 多架 737 MAX 9 飛機中，大多數都用面板代替出口。其中，171 架已被停飛。

一架僅服役 8 周的阿拉斯加航空公司客機上周五從俄勒岡州波特蘭起飛，在飛行高度 16000 英尺時，面板從飛機上脫落。機師將飛機飛回波特蘭，乘客僅受輕傷。

阿拉斯加航空和美國另一家配置 737 MAX 9 飛機的主要航空公司聯合航空 (UAL-US) 表示，在初步檢查中發現多架停飛的飛機上有鬆動的零件，引發人們對波音最暢銷噴射機系列的製造方式的新擔憂。

自上周六 (6 日) 以來，兩家航空公司已因 MAX 9 飛機停飛而取消數百個航班。

達美航空執行長巴斯蒂安表示，他相信波音公司會從這次事件中學到教訓，「波音公司將繼續為達美航空以及我們的產業提供優質的產品。」 達美航空機隊沒有 MAX 9。