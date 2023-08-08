美國FAA警告波音MAX客機防冰系統恐致引外殼過熱 衍生飛安事件

美國監管機構警告航空公司，限制在乾燥空氣中對波音 (BA-US) 737 Max 噴氣式客機使用防冰系統，以避免引擎外殼部件過熱，從而導致脫離飛機。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示，乘坐飛機的乘客面臨的風險非常嚴重，因此該命令將在短短 15 天內生效，並且不會先徵求公眾意見。

FAA 表示，如果引擎進氣口太熱，部分外殼可能會脫落並撞擊窗戶，導致減壓並對靠窗座位乘客造成危險。

這個發現影響所有版本 Max 上使用的 LEAP-1B 引擎。這些引擎是由奇異電氣 (GE-US) 和法國賽峰集團的合資企業 CFM 國際公司製造。

2018 年，西南航空 (LUV-US) 一名乘客因舊版波音 737 噴氣式飛機的部分引擎外殼飛出並打破了她座位旁邊的窗戶而死亡。引擎故障的原因是風扇葉片損壞。

FAA 表示，目前還沒有關於 Max 航班出現過熱問題的報告。FAA 在 6 月的飛行測試和分析過程中發現了潛在的損壞。

波音公司表示，進氣口過熱只會在「非常特定」的條件下發生，而且直到最近才為人所知。進氣口是由波音公司製造，而不是 CFM。

該公司發表聲明表示：「波音公司已經確認了緩解潛在問題的措施，並正與客戶合作採取這些措施，同時制訂永久解決方案。」

FAA 強調的問題涉及一種稱為引擎防冰技術，其中引擎的熱空氣用於加熱外殼並防止形成可能被吸入引擎的冰。

FAA 下令飛行手冊應明確告知機師和航空公司不要在乾燥空氣中使用引擎防冰超過 5 分鐘。否則，「在特定海拔高度和總氣溫」和引擎設定的某些組合下，引擎入口內筒的加熱可能會超出其設計極限，可能會導致進氣管失效並損壞進氣罩外殼。

FAA 表示，如果零件從引擎外殼上脫落，不僅會打破窗戶，還可能擊中飛機的其他關鍵部件，導致機師失去控制。

FAA 將於周四 (10 日) 在《聯邦公報》上公布該規定。