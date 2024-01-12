〈財報〉達美航空第4季獲利成長逾倍 但調降2024年獲利財測

達美航空 (DAL-US) 2023 年最後一季獲利翻了一倍，旅行需求、尤其是國際旅遊有助推動 2023 年創紀錄的收入。執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 表示，持續強勁的旅遊需求可能會提振今年的收益。

即使如此，該公司的全年獲利財測仍低於先前的預測，該股在周五盤前交易中下跌 5%。

該航空公司周五預測 2024 年調整後每股獲利將在 6 至 7 美元之間，低於該航空公司去年預測的每股 7 美元以上。達美航空 2023 年調整後每股獲利為 6.25 美元。

巴斯蒂安表示，「生意進展順利。各條航線都賺錢。」

達美航空預計 2024 年第 1 季營收將較去年同期成長 3% 至 6%。根據 LSEG 的數據，該營運商預計每股獲利將在 25 至 50 美分之間，在分析師預測的範圍內。

冬季通常是航空旅遊成長最慢的時期之一。航空公司也一直在努力降低票價以及提高燃料和勞動力等費用。

達美航空是美國主要航空公司中第一家公布第 4 季業績的航空公司。

該公司截至 12 月 31 日當季表現與 LSEG 共識預測的華爾街預期相比如下：

調整後每股獲利 1.28 美元，高於預期的 1.17 美元。

調整後營收 136.6 億美元，高於預期的 135.2 億美元。

達美航空 2023 年最後三個月淨利為 20.4 億美元，高於一年前的 8.28 億美元。營收較上年同期成長 6%，達到 142.2 億美元。

剔除一次性項目後，達美航空調整後營收為 136.6 億美元，略高於 LSEG 預期。第 4 季調整後每股獲利為 1.28 美元，高於分析師預期的每股 1.17 美元。

達美航空總裁豪恩斯坦 (Glen Hauenstein) 在財報聲明中表示，該航空公司發現國際旅行的強勁需求已經超過美國的航班收入，但國內旅遊最近出現了「積極的變化」。近幾個月來，一些航空公司一直在努力應對國內航班供應過剩的問題，迫使它們就非高峰票價比平時打折更多。

達美航空和其他大型美國航空公司受益於其龐大的國際網絡，去年在這些網絡上售出了許多高價機票。

總體而言，上季付費乘坐達美航空頭等艙或豪華經濟艙等價格較高的客艙的人數創下高紀錄，推動高級客艙收入在此期間成長 15%，超過標準經濟艙 10% 的收入增長。

但巴斯蒂安表示，該公司仍面臨航空航太零件和維修供應鏈的挑戰。

他說，「修復飛機需要更長的時間，讓飛機重新投入使用也需要更長的時間。」 飛機維修和零件供應鏈是「尚未恢復到疫情前績效水平的最大業務領域」。

最近幾天，阿拉斯加航空的一架波音 737 Max 9 飛​​機在飛行高度約 16000 英尺時門栓爆裂，航空業受到震動。一天後，美國聯邦航空管理局 (FAA) 將這些波音飛機停飛。

達美航空機隊中沒有任何 Max 9，但它訂購了數十架 737 Max 10 飛機，這些飛機尚未獲得 FAA 認證。目前尚不清楚阿拉斯加事件是否會導致 Max 10 的認證進一步推遲。

達美航空也宣布預計訂購 20 架空中巴士 A350-1000 廣體飛機，預計將於 2026 年開始交機。