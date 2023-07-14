達美：美航空運力受限 反有利延長旅行熱潮

達美航空執行長 Ed Bastian 周四 (13 日) 表示，旅行已是消費者首要任務，但美國各家航空公司的運力受限，恐更長時間無法對應上消費者的需求，從而有助於維持後疫情期的旅行熱潮。

在發表上述論點前，達美航空在不到一個月的時間裡二度調升全年獲利預期，且公布其史上最高季度獲利。

達美航空 (DAL-US) 周四收低 0.5%，至 47.71 美元，但盤中刷新 52 周高點，達每股 49.81 美元。

儘管通膨推升生活成本，但疫情後大眾對旅行的渴望導致各航空公司的預訂量大增，但由於飛機、備品和勞動力持續短缺，航空公司無法跟上消費者需求。

Bastian 在財報會議上提出，消費者對旅行的高度需求，但航空基礎設施卻仍脆弱。他上個月曾表示，旅遊需求與行業容量之間存在近 20 個百分點的差距，這可望讓旅遊熱潮成為「多年現象」。

然而，有跡象表明機票價格已經見頂。美國周三公布的通膨數據顯示，機票價格連續第三個月下降，且年率下降程度創 2021 年 2 月以來最大幅度。

然而，Bastian 認為不該過度解讀該數據，因為去年同期正進入後疫情期，消費者湧向旅行導致機票價格飆漲，但當時票價瘋漲的力道是不可能持續下來的，隨著供應量增加，目前票價已經正常化。

根據達美財報，儘管運力增加 17%，但航空公司仍有定價能力，因達美第二季每座位英哩總營收 (TRASM) 仍較去年同期提高 1%。Bastian 提到去年票價比較門檻較高，因此可能影響達美下半年的 TRASM，但預計仍可「保持強勁」。

花旗分析師認為，達美持續強勁的獲利結果應可對市場起到安撫作用，從而推高達美股票估值。

夏日旅遊旺季結束後，航空公司通常依靠高消費的商務客戶來填補高利潤的座位，但商務旅行的復甦仍然緩慢。

Bastian 表示，儘管純商務旅行的頻率沒那麼高，但混合工作安排個人行程的出行量較疫情大流行前增加了 50%。「大眾旅遊涵蓋的目的更多了，不只是加速工作節奏。」