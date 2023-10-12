〈財報〉夏季機位狂銷 達美航空上季獲利躍增近60%

由於夏季旅遊需求持續強勁，尤其是國際航線，達美航空 (DAL-US) 第 3 季獲利成長近 60%。不過因燃油價格上漲，該公司預計全年獲利將接近早先預期的低端。

達美航空在周四 (12 日) 發布的財報中表示，預計調整後全年每股獲利為 6 至 6.25 美元；7 月時的預測為每股 6 至 7 美元。達美航空將今年的自由現金流預期從夏季的 30 億美元下修至 20 億美元。

達美航空表示，預計今年最後 3 個月的旅遊需求將保持強勁，預計收入將較 2022 年同季成長 9% 至 12%，每股獲利在 1.05 至 1.30 美元間，與預期相符。

執行長巴斯提安 (Ed Bastian) 表示：「預計第 4 季將繼續出現許多相同的趨勢。」「顯然燃料存在一些短期壓力。」

由於燃油價格飆升，達美航空和其他航空公司最近幾周下修了第 3 季的財測。

巴斯提安指出：「因為第 3 季燃料價格迅速上漲，並在第 4 季保持相對較高的水平。」

達美航空在截至 9 月 30 日當季表現與 LSEG 一致估計的華爾街預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.03 美分，高次預期的 1.95 美元。

●調整後營收 145.5 億美元，低於預期的 145.6 億美元。

達美航空調整後營收近 146 億美元，年增 13%，符合分析師預期。

當季淨利為 11.1 億美元，合每股 1.72 美元；較去年同期為 6.95 億美元和每股 1.08 美元成長 59%。根據第三方煉油廠銷售和其他項目進行調整後，該公司本季獲利 2.03 美元。

達美航空和其他全球航空公司表示，出國旅遊的需求尤其強勁，其中跨大西洋旅行表現尤為突出，導致第 3 季這些航班的收入較去年增加 34%。

該航空公司表示，除了國際旅遊激增之外，對商務艙或豪華經濟艙等高價座位的需求也急劇增加。達美航空表示，主艙收入為 66.2 億美元，較去年同期成長 12%，而高階產品銷售額成長 17%，達到 51.1 億美元。

巴斯提安表示：「我知道廉價航空公司面臨著一些挑戰，但我們的優質產品，特別是在國內，表現非常非常好。」並補充說，商務旅遊已恢復至 2019 年水準 80% 以上。

達美航空上月宣布將提高獲得精英飛行常客身份的難度，並表示在旅客經歷了長時間的入境排隊後，將減少使用其受歡迎的機場休息室的機會，因此遭到客戶的批評。幾周後，該航空公司修正了這些新政策。