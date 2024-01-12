傳歐盟調查員近日將赴中調查電動車是否傾銷 比亞迪吉利上汽名列榜上

消息人士透露，歐盟執委會調查人員將在未來幾周針對中國汽車製造商進行檢查，以決定是否徵收懲罰性關稅以保護歐洲電動車 (EV) 製造商。

兩位消息人士指出，檢查人員將視察比亞迪、吉利和上汽。其中一位消息人士表示，調查人員不會視察特斯拉 (TSLA-US)、雷諾和寶馬等在中國生產的非中國品牌。

該調查於去年 10 月啟動，計劃持續 13 個月，以確定更便宜的中國製造電動車是否不公平地受惠於國家補貼。這項調查被中國稱為保護主義，加劇了北京與歐盟之間的緊張關係。

吉利汽車引用 10 月聲明，宣稱該公司遵守所有法律並支持全球公平市場競爭。

一位消息人士指出，調查人員已抵達中國；另一位消息人士表示，調查人員計畫本月和 2 月進行訪問。

消息人士說，這些訪問是為了核實工作、即現場檢查，檢查汽車製造商對問卷的回應。歐盟執委會的調查文件顯示，調查正處於「啟動階段」，核查訪問將於 4 月 11 日之前進行。

中國上周針對自歐盟進口的白蘭地啟動反傾銷調查，這項措施似乎是針對支持電動車調查的法國。中國出口歐洲的熱門車款包括上汽名爵和吉利沃爾沃。

中國製造的汽車在歐盟電動車市場的占比已上升至 8%，並可能在 2025 年達到 15%，這些電動車的售價通常比歐盟製造的車型低 20%。

中國長城汽車 10 月表示它是第一家對歐盟補貼調查提交回應的汽車製造商。

中國和歐盟之間的關係因俄羅斯入侵烏克蘭後北京與莫斯科關係更加密切等因素而變得緊張。歐盟正在尋求減少對中國的依賴，特別是對其綠色轉型所需的材料和產品的依賴。

同時，隨著國內競爭加劇和國內成長放緩，從市場領先者比亞迪到規模較小的競爭對手小鵬汽車 (XPEV-US) 和蔚來汽車 (NIO-US)，中國電動車製造商正在加強海外擴張力度。許多公司已將向歐洲銷售作為優先事項。

中國汽車協會本周表示，去年中國已超過日本，成為全球最大的汽車出口國，出口汽車 526 萬輛，價值約 1020 億美元。