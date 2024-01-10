〈房產〉市場接受度高 新北市新店新成屋申貸占比快速走升

新店位於新北市外圍第一環的精華區塊，房仲業者統計金融聯合徵信中心資料發現，2023 年前三季新店屋齡 3 年以下新成屋的新增房貸件數為 799 件，占全區新增房貸總件數 2,360 件的 33.9%，該占比已經連續 5 年走揚，並創下有統計數據以來的歷史新高，顯見新店新成屋買氣熱絡。

對此，東森房屋新店北新加盟店鄭任勝指出，最近幾年新店新成屋的買氣確實有明顯的升溫跡象，其身價更是一路狂漲，研判未來在建設題材發酵及屋主惜售下，新店房價仍有穩健走揚的空間。

鄭任勝指出，最近幾年新店新成屋交易占比激增主要有建商大量推案和購屋民眾接受度高；一來，新店新建案大多集中在央北重劃區內，2018-2020 年是央北重劃區高速發展的階段，期間吸引了一眾建商到此購地插旗，近年隨著新案陸續交屋，區內新成屋的申貸件數自然會快速成長。

同時，目前新店的買盤以首購族和換屋族佔最大宗，新成屋屋況好、有電梯、社區規劃佳，不僅備受年輕小家庭的青睞，很多換屋族或上了年紀的長輩，在買房時也會首選此類產品。

鄭任勝表示，新店緊鄰台北，地段精華，生活機能成熟，本身就有相當強勁的剛性需求。近年來在央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城、南機廠 BOT 案等建設題材的加持下，屋主普遍看好新店的後市發展，不會輕易降價求售，再加上受到房地合一稅和平均地權管理條例修法影響，很多屋主為了不被課以重稅，就會拉長持有時間，因此市面上輕屋齡物件的供給量越來越少，價格自然居高難下。

目前新店央北重劃區新建案的成交單價普遍都在 7 字頭以上，個別指標建案甚至可以上看 8 字頭，就連新店相對外圍的安坑、北宜等地，新建案的平均成交單價也已經來到 3-5 字頭，與前幾年相比，漲勢的確相當驚人。