00770規模、受益人雙增 最晚這天買進才可賺到配息大紅包

元月第一波 ETF 配息將在 1 月 16 日至 19 日展開，市場共計 61 檔除息，總計約有 297 萬受益人受惠，國泰投信 ETF 研究團隊表示，2024 年迎來降息的趨勢不變，對股債都是雙多，日前國泰北美科技 (00770-TW) 於官網公告預估配息金額後，引起投資人關注，近一周 (2023/12/29-2024/1/5) 規模增加 137.93%，受益人數也增加約 6 成，成為全市場成長幅度最大的 ETF，提醒投資人，要在 1 月 16 日前買進，才能在過年後幫自己多賺大紅包。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，短期來說，本周是台灣大選，台股震盪較大，投資人可考慮入手海外股票型 ETF，其中本月即將除息的 00770 追蹤「標普北美科技指數」，2023 年指數含息總報酬高達 61.27%，高於納斯達克 100 指數的 56.21%，也高於加權股價指數的 30.68%、標普 500 指數的 26.79%，且觀察過去 10 年來的 CES 大展後 (2014-2023 年)1 個月，「標普北美科技指數」上漲機率約 7-8 成，表現不俗，現在切入後續填息動能強。

除了美股 ETF，若想搭上停止升息後的債券上漲列車，國泰投資級公司債 (00725B-TW) 也是本月除息的債券 ETF 大亮點，國泰投資級公司債經理人鍾郁婕表示，債券價格正處於相對低點，目前投資級公司債百元交易價格仍低於 90 元相當少見，較近十年平均交易價格的 109.65 元折價逾 20%。

鍾郁婕說，00725B 持債平均存續期間為 12 年，對利率敏感度較高，債券殖利率下降 1%，債券價格有機會上漲 12%。00725B 在 2023 年 11 月 20 日之後開始適用收益平準金機制，提升配息穩定度，00725B 目前折溢價僅 0.18%(1 月 10 日)，相較其他折溢價偏高的債券 ETF，也較無買貴的疑慮，是債券 ETF 的人氣之選。