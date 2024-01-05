2024年AI PC爆發 法人：元月除息布局科技ETF享息利雙收

元月首波除息大戰自 2 日開打，在「配息率至上」的 ETF 戰國時代，各家投信無不端出「高息率」吸客，加上美國消費性電子大展 (CES) 將於下周二登場，各國際品牌消費性電子新品接續上市，有望再掀一波 AI PC 題材熱，且歷年展覽通常會帶動股價表現，建議投資人可趁本次除息前布局科技相關 ETF，有望配息、價差雙收。

國泰投信三檔 ETF 將於 1 月 17 日除息，其中，國泰投資級公司債 (00725B-TW) 開出亮麗配息數字，帶動交易量連兩日突破 7 萬張；而被投資人稱為「台灣科技代表隊」ETF 的國泰台灣 5G+(00881-TW)，配息金額更大幅翻倍，突破自身新高，讓 27 萬股民嗨翻天，紛紛表示「出乎意料」、「太驚喜」；加上集結美股科技龍頭的國泰北美科技 (00770-TW)，投資人只要於 1 月 16 日前買進，2 月 17 日農曆春節後就可開心領配息紅包。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，截至 1 月 3 日，00881 基金規模為新台幣 417 億元，是目前台灣規模最大的科技主題 ETF，持股包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW) 等各領域龍頭股，超過 8 成屬於 AI 相關供應鏈，半導體類股也超過 5 成，是投資人長期投資台灣科技產業之首選，自 2020 年的年底掛牌以來，已累積多達 27 萬名的受益人 (截至 2023/12/29)。

蘇鼎宇補充，根據臺灣指數公司官網資料，2023 年 (2023/1/3-2023/12/29)00881 追蹤的「台灣 5G + 通訊指數」含息報酬達 44.6%，表現優於台股大盤的 30.7%，深具成長動能。

台灣科技類股在全球 AI 浪潮助攻下，2023 年利多消息不斷，漲勢相當驚人，仍會是今年市場主軸，預估風潮將由 AI 伺服器延伸至 AI PC。市調機構 Canalys 預計，PC 市場將在 2024 年恢復 8% 的成長，而 AI PC 將在 2025 年成為市場主流產品，2026 年 AI PC 銷售將佔整體 PC 銷售的一半以上，屆時台灣品牌廠、電子代工大廠可望受惠市場換機潮。