紅海危機干擾零件運輸 特斯拉柏林廠將暫停大部分生產

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (11 日) 表示，因紅海船隻遇襲導致運輸路線變更，影響零件供應，1 月 29 日至 2 月 11 日將暫停柏林附近工廠的大部分汽車生產作業。

這使得特斯拉成為第一家披露因供應干擾導致生產中斷的企業。此前包含中國第二大汽車製造商吉利汽車以及瑞典宜家家居 (Ikea) 在內，許多公司都警告可能出現交貨延誤。

特斯拉透過聲明表示：「紅海的武裝衝突，以及歐亞運輸路線的相關變動，對格林海德 (Gruenheide) 的生產作業造成影響。運輸時間明顯拉長，導致供應鏈出現缺口。」

分析師預測，其他汽車製造商可能也會遭受紅海衝突波及。

追蹤汽車供應鏈和生產作業的 AutoForecast Solutions 副總裁 Sam Fiorani 表示：「仰賴那麼多來自亞洲，尤其是中國的關鍵零件，一直是汽車供應鏈的潛在弱點。特斯拉嚴重依賴中國的電池零件，這些零件必須經由紅海運往歐洲，因而使生產作業暴露於風險之中。」

Fiorani 說：「令人難以置信的是，他們 (指特斯拉) 是唯一率先反映這項問題的汽車製造商。」

另一方面，隨著勞資衝突升溫，挪威鋁業和能源公司 Hydro 旗下子公司 Hydro Extrusions 的工人，已在 11 月 24 日庭指特斯拉零件的生產作業。

該公司周四透過聲明表示，2 月 12 日將恢復全面生產，但未回應有關 Hydro Extrusions 罷工是否會影響產量的置評請求，也沒有針對哪些零件短缺，或是屆時如何恢復生產的細節作出回應。

葉門反政府武裝組織「青年運動」(Houthi) 對行經紅海船隻的襲擊行動，迫使航運公司紛紛避開蘇伊士運河，這是從亞洲到歐洲最快的海運航線，約占全球總運輸量的 12%。

為了確保運輸安全，馬士基 (Maersk) 和赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 等航運巨頭選擇讓船隻繞道南非好望角，代價是更長的航行時間與更高的運輸成本。」

綜觀整個電動車產業，歐洲汽車製造商和分析師近月來警告銷量成長速度不如預期，部分公司甚至採取降價策略，試圖提振因經濟不確定性而遭受拖累的需求。