巴菲特續抱西方石油 持股比仍逼近28%

股神巴菲特 (Warren Buffett) 管理的波克夏海瑟威續持美石油和天然氣勘探商西方石油 (OXY-US) 股份，持有股權接近 27.7%。

西方石油週三晚間提交的一份文件顯示，截至去年 12 月 31 日，波克夏一直持有西方石油股份，持股比逼近 28%。

波克夏上月繼續瘋狂購買西方石油 (OXY) 股票，透過一系列交易累計超過 1,500 萬股，總成本約為 9 億美元。

波克夏去年瘋狂收購西方石油之際，西方石油買下 CrownRock(圖片：shutterstock)

在此瘋狂收購之際，西方石油去年 12 月 11 日宣布收購 CrownRock，儘管公司負債將升到近 280 億美元，但西方石油在美頁岩油市占將有望超過雪佛龍和赫斯 (Hess) 兩大石油商的總和。西方石油在二疊紀盆地米德蘭 (Midland) 的油氣日產能也可望增加 17 萬桶。

二疊紀盆地 (Permian Basin) 是全美最賺錢的油氣田，西方石油宣稱，即使油價跌破每桶 40 美元，其許多鑽井點仍能獲利。

巴菲特曾表示，他很喜歡西方石油在二疊紀盆地的位置，該公司有很多優質油井，是個截然不同的石油生意，未來也許會繼續增持股份，但不會將西方石油買下來。

巴菲特於 2022 年初開始增持西方石油公司股票，波克夏目前擁有該公司約 139 億美元的股份。其大部分持股的平均成本在 1950 年代中期，這意味著波克夏可能沒有多大的利潤空間。

巴菲特在收購西方石油時一直很嚴格，每股支付價格一般低於 60 美元。過去一年，每當該股跌破 60 美元時，他都會迅速買入。

西方石油 (OXY-US) 週三股價收在 56.80 美元，下跌 1.2%，為 2024 年最低收盤價，該股週四回升 0.58% 至每股 57.13 美元。